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Balıklıgöl'de temizlik çalışması devam ediyor

Şanlıurfa'da Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl'de yağış nedeniyle oluşan kirliliğin temizlenmesi çalışmaları devam ediyor.

Balıklıgöl'de temizlik çalışması devam ediyor

Şanlıurfa'da Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl'de yağış nedeniyle oluşan kirliliğin temizlenmesi çalışmaları devam ediyor.

04 Mart 2017 Cumartesi 12:35
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Balıklıgöl'de temizlik çalışması devam ediyor

Şanlıurfa'da etkili olan yağış nedeniyle çevredeki suların aktığı tarihi Balıklıgöl'de temizlik çalışmaları devam ediyor.

Günün ilk ışıklarıyla çalışmalarını başlatan belediye ekipleri, Balıklıgöl platosunda çamurla kaplanan yolları tazyikli suyla yıkayarak temizlemeye çalışıyor.

Ekipler, yağış nedeniyle çevresinde biriken çamurlu suyun aktığı tarihi Balıklıgöl'de bir yandan bölgeyi yıkarken bir yandan da göldeki suyun yüzeyinde oluşan kirliliği filelerle temizliyor. Yabancı pek çok maddenin bulunduğu gölde tıkanan su giderleri de sürekli açık tutulmaya çalışılıyor.

Su yüzeyindeki kirlilik ve yoğun bulanıklık nedeniyle balıkların suyun yüzeye çıkmadığı görüldü.

Sabah saatlerinde il içinden ve dışından Balıklıgöl'ü görmeye gelen vatandaşlar, bunu gerçekleştirememeleri nedeniyle üzüntü yaşadı.

Yozgat'tan eşiyle Balıklıgöl'ü görmeye gelen Ayşe Erbay, balıkları göremediği için üzüldüğünü söyledi.

Uzun yıllardan beri İstanbul'da yaşayan Şanlıurfalı Haydar Çakallı da ilk defa Balıklıgöl'de böyle bir duruma şahit olduğunu belirtti.

Bu arada, temizlik çalışmalarını yürüten yetkililerden alınan bilgiye göre, kirlilik nedeniyle herhangi bir balık ölümünün gerçekleşmediği öğrenildi.

Kentte, dün akşam etkili olan dolunun ardından rögarların tıkanması nedeniyle biriken suyun aktığı Balıklıgöl'de taşma meydana geldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaBalıklıgöl
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