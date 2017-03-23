Balıkesir'de 'ByLock' kullanan 14 kamu görevlisi gözaltına alındı

BALIKESİR
Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görevli 14 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kamu kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 14 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
AA