Balıkçılarda torik mutluluğu

Sinop'ta, avlanmak için denize açılan kıyı balıkçılarının ağlarına takılan ve her biri 3 kilogram ağırlığında olan torik, tezgahlarda tanesi 90 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, toriğin Karadeniz'de az miktarda avlanan bir balık türü olduğunu söyledi.

İki gündür kıyı balıkçılarının ağlarına torik takıldığını belirten Gündoğdu, fiyatı yüksek olmasına karşın nadiren avlandığı için vatandaşların ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Gündoğdu, 3 kilogram ağırlığındaki toriklerin tanesinin 90 liradan satıldığını ifade ederek, "20 civarında, yani az avlandığı için fiyatı yüksek. Buna rağmen vatandaşlar ilgi gösteriyor. Son iki gündür kıyı balıkçılarımızın ağlarına takılıyor. Yine takılmaya devam eder mi, onu bilemiyoruz. İnşallah eder." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, balık sezonunun verimli geçmediğini dile getirerek, bu tür nadiren avlanan balıkların ağlara takılmasının kısır geçen sezonda balıkçıları mutlu ettiğini sözlerine ekledi.