Balıkçılara 7 kilogramlık levrek sürprizi

Sinop'ta denize açılan kıyı balıkçılarının ağlarına 7 kilogram ağırlığında levrek takıldı.

Kentte balıkçılık yapan Hakan Erol, yaptığı açıklamada, kötü geçen balık avı sezonunda ağlara takılan levreğin yüzlerini güldürdüğünü belirtti.

Levreğin 7 kilogram olduğunu anlatan Erol, "Balığı kilosu 75 liradan satışa sunduk. Birey olarak vatandaşlarımız da zaman zaman alıyor ancak bu büyüklükteki balıkların alıcısı genel olarak büyük restoranlar oluyor. Fiyatı çok gibi görünse de balığın olmadığı bir sezonda bizim açımızdan normal." diye konuştu.

Erol, Karadeniz'de levreğin giderek azaldığına işaret ederek, "Eskiden levrek çok olurdu. Son yıllarda azalma söz konusu. Nadir de olsa ara sıra ağlara takılmaya devam ediyor." dedi.