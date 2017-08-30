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Balıkçılar yarın gece "vira bismillah" diyecek

Av yasağının sona ermesini bekleyen balıkçılar, yarın gece tekneleriyle denize açılacak.

Balıkçılar yarın gece "vira bismillah" diyecek

Av yasağının sona ermesini bekleyen balıkçılar, yarın gece tekneleriyle denize açılacak.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 12:31
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Balıkçılar yarın gece "vira bismillah" diyecek

GİRESUN

Ülke genelinde denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, yarın gece sona erecek.

Avlanma yasağı süresince hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açılacak. Balıkçılar, sezona bol miktarda palamut avlayarak başlamayı ümit ediyor.

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, av yasağının sona ermesiyle balıkçıların denize açılarak rızıklarını arayacağını söyledi.

Küçük ve büyük balıkçı teknelerinin hazırlıklarını tamamladığını belirten Arslan, kaptanların ve tayfaların heyecanlı bir bekleyiş içinde olduğunu vurguladı.

Av yasağının sona ereceği günün Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk geldiğini anımsatan Arslan, "Balıkçıların bir kısmı denize açılmayacak dolayısıyla da tam anlamıyla sezonunun açılması bu anlamda bir, iki gün gecikecek." dedi.

Arslan, sezona palamut avcılığıyla başlanacağını ifade ederek, hem balıkçıyı hem de vatandaşı memnun eden av süreci yaşanmasını ümit ettiklerini aktardı.

Özellikle Samsun-Hopa arasında balık miktarının az olduğunu gözlemlediklerini dile getiren Arslan, "Sinop'ta batıya doğru balık bol görünüyor. Şu anda çapariyle o bölgelerde güzel balık avlanıyor. Batı bölgelerimizdeki bolluğun, bizim bölgemizde de olmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

"Sezonun ilk dört ayı her sezon olduğu gibi iyi geçer"

Arslan, palamutta bu sezon geçen sezonki gibi bol avcılık olmayacağını tahmin ettiğini belirterek, "Geçen sezon balıkçı da vatandaş da palamuda doydu ancak bu sezon böyle bir durum şu anlık söz konusu değil. Palamut yine tezgahlarda olacak, vatandaşı tatmin edecek ancak aşırı bir avcılık olmayacak diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk günlerde tezgahlarda palamudun kilogramının yaklaşık 20-25 lira arasında satışa sunulacağını anlatan Arslan, ilerleyen günlerde fiyatın düşeceğini söyledi.

Arslan, sezonun ilk dört ayının her sezon olduğu gibi iyi geçeceğine işaret ederek, "Ondan sonrası için bir şey söyleyemiyoruz ancak aralık ayından sonraki sezonun ikinci dilimi genellikle verimsiz geçiyor." dedi.

Marmara'da balıkçıların yaklaşık iki aydır uskumru avladığına dikkati çeken Arslan, "Uskumru bu sene denizlerimize döndü diyebiliriz. Bu gelişme balıkçılık açısından sevindirici çünkü palamut avcılığı olmasa uskumru avlanabilecek." ifadelerini kullandı.

Arslan, hamsi avının erken başlamasına karşı olduklarını vurgulayarak, "İnşallah diğer türler bol olur da hamsi erkenden avlanmaya başlanmaz. Hamsi avı erken başladığında, neredeyse vakti gelene kadar bu balığın avcılığı bitmiş oluyor. İnşallah bu sene öyle bir şey olmaz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
BalıkçılarAv YasağıVira Bismillah
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