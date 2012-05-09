Balıkçı tekneleri azaltılacak

ANKARA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, balıkçılıkta aşırı ve bilinçsiz avlanmanın önüne geçmek ve balık varlığını korumak amacıyla, denizlerde avlanan tekne sayısının azaltılması yönünde çalışma başlattı.



Yapılan açıklamaya göre, denizlerde avlanan 20 binin üzerindeki tekne sayısının azaltılmasını hedefleyen Bakanlık, sektörden ayrılmak isteyen tekne sahiplerini destekleyecek.

Balıkçılardan gelen talep üzerine 2012 destekleme programına dahil edilen uygulama, Türkiye'deki avlanma kapasitesinin yüzde 90'ına sahip 12 metre ve üzerindeki tekne sahiplerini kapsıyor.

Balıkçılığı bırakmak isteyenler, tekne boyuna göre Bakanlık'tan destekleme alacak.

İlk defa hayata geçecek uygulama ile 12 metre ve üzerindeki balıkçı teknelerinin yüzde 5 azaltılması hedefleniyor. Toplam av miktarının yüzde 10'una sahip 12 metrenin altındaki tekneler ise uygulamanın dışında tutuluyor.