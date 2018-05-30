Bala'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor

Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Yöreli Mahallesi'nde bir kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin yaraları salınıyor. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü mahallerde biriken çamur temizleniyor, iş makineleri ile yollar yeniden açılıyor.

Bala'da dün öğleden sonra etkili olan yağış sonrası dere yatağının taşması ile sular altında kalan Yöreli Mahallesi'nde hasar tespit ve oluşan hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Ev ve ahırların zarar gördüğü, çok sayıda hayvanın telef olduğu mahallede çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ve İl Afet Müdürlüğü ekiplerince, sel sonrası oluşan yoğun çamurun kaldırılması ve iş makineleri ile yolların açılmasına çalışılıyor.

Mahalle sakinleri, bölgede sık sık su baskını yaşadıklarını belirterek, çok sayıda hayvanlarının telef olduğunu, ekinlerinin zarar gördüğünü ve evlerinin duvarlarının yıkıldığını anlattı. Derede ıslah çalışması yapılması gerektiğini ifade eden mahalle sakinleri, yetkililerden kalıcı önlemler alınmasını beklediklerini söyledi.

Bala Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Belediye Başkanı Arif Kaplan da mahalleye gelerek, hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarını takip etti.

Kaplan, bir gün önce de bölgeye dolu yağdığını hatırlatarak, mahallede muhtarla birlikte inceleme yaptıklarını, bölgeden ayrılmasından sonra sel felaketinin yaşandığını öğrendiğini belirtti.

Yaşanan talihsiz olaydan üzüntü duyduklarını vurgulayan Kaplan, bölgede ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını, belediye olarak gece yarısından bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, ekili bulunan tarım alanlarının bazı bölgelerde yüzde 60, bazı bölgelerde ise yüzde 100 oranında zarar gördüğünü, hayvanların telef olduğunu bildirdi.

Yetkililer, sel felaketine neden olan derede de DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri ile inceleme yaptı. Derede taşkınların önüne geçilmesi için ıslah çalışması yapılacağını belirten yetkililer, gerekirse dere yatağının değiştirilebileceğini ifade etti.

Öte yandan dün sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 62 yaşındaki Naciye Çalışkan'ın evinin kullanılamaz hale gelirken, Çalışkan için bir yakınına ait evin önünde taziye çadırı kuruldu.