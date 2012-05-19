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Bal gibi "bal" olacak

Sağlıklı ve kaliteli bal üretilmesi için yeni tebliğ çıkarılacak. Arının hangi köyde, hangi bitkiden bu balı elde ettiği bilinecek

Bal gibi "bal" olacak

Sağlıklı ve kaliteli bal üretilmesi için yeni tebliğ çıkarılacak. Arının hangi köyde, hangi bitkiden bu balı elde ettiği bilinecek

19 Mayıs 2012 Cumartesi 13:20
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Bal gibi
TBMM - Arı hastalıkları ve yetiştiriciliği konusunda yayınlanmış makaleleri bulunan AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, sağlıksız bal satımının yapıldığı televizyondaki reklamlar ile kaliteli bal üretilmesi için çalışmaları devam eden tebliğ hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

AK Parti'li Kılıç, en kısa sürede sonuçlanacak yeni bal tebliği çalışmasının devam ettiğini söyledi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bu konu üzerinde hassasiyetle durduğunu, hatta Bakan Mehdi Eker'in bizzat konuyu takip ettiğini belirten Kılıç, ''Bu tebliğ yayınlandıktan sonra artık sahtekarların rahat hareket etmesi mümkün olmayacak'' dedi.
Kılıç, tebliğde balın içerisinde olması gereken ve bal olduğunu gösteren bazı kriterlerin yer alacağını bildirerek, şöyle konuştu:
''Balda prolin denen bir amino asit var. Bu prolin, balın arı tarafından yapıldığını gösteren en önemli göstergelerden birisi. Eski tebliğde bunun değeri 180 miligramdı, şimdi 300'e çıkarılacak. Bana göre 400'ün üzerine çıkarılması gerekiyor. Bu prolin çok önemli bir değer, çünkü dışarıdan başka bir şekilde ilave edeceğiniz bir ürün değil. Balın bal olduğunu ve arılar tarafından üretildiğini gösteren önemli bir amino asittir. 
Artık Türkiye'de bütün ürünler, menşesinden başlamak üzere, hatta arının hangi köyden, bölgeden, çiçeklerden, bitki florasından bu balları elde ettiğine kadar izlenecek. Yani siz aldığınız bal, akasya ağacından mı yapılmış kekikten mi yapılmış? bunların hepsini bileceksiniz. Üretildiği yer, tarih, yöresi bunların hepsi balın üzerindeki ambalajda bulunacak. Artık bundan sonra ülkemizde satılan ürünler bal gibi değil, bal olacak.''

AA

Son Güncelleme: 19.05.2012 05:21
Anahtar Kelimeler:
Bal
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