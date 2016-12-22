“Bakliyat - Hububat BİRLİK” adlı dergilerinin bu sayısında ise; “Ayçiçek Yağındaki Saflık, Bakliyatın Faydaları, Mersin Üniversitesi Büyüyor ve Mersin Köyünden Modern Mersin’e” başlıklı yazılar ve daha birçok önemli bilgiler içeren yazılar yer almakta.
Bakliyat ve Mersin ile ilgili yazı, bilgi ve haberlerin bulunması dışında, ayrıca halkın çekmiş olduğu fotoğraflar da dergide tam sayfa olarak bulunmakta.
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