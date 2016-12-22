Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 1991 yılında kurulmuştur. Birliğin kuruluş amacı, ihracatın artmasını sağlamak, mesleki dayanışmayı artırmak, ihracatçıların mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini düzenlemek, sorunlarına çözüm bulmak ve yol göstermektir. Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin toplam üye sayısı 500’dür.





“Bakliyat - Hububat BİRLİK” adlı dergilerinin bu sayısında ise; “Ayçiçek Yağındaki Saflık, Bakliyatın Faydaları, Mersin Üniversitesi Büyüyor ve Mersin Köyünden Modern Mersin’e” başlıklı yazılar ve daha birçok önemli bilgiler içeren yazılar yer almakta.







Bakliyat ve Mersin ile ilgili yazı, bilgi ve haberlerin bulunması dışında, ayrıca halkın çekmiş olduğu fotoğraflar da dergide tam sayfa olarak bulunmakta.











Haber: Yağmur Tanyıldız

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