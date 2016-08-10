Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ndeki isyan girişiminde 4 tutuklama

İSTANBUL

FETÖ'nün darbe teşebbüsünün ardından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ndeki isyan girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner'in, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ndeki isyan girişimine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişinin, savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Şüphelilerden 18'i savcılıkça serbest bırakılırken, Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 6 kişiden 2'sinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Zanlılardan, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nin kurum doktoru Alp Çetiner, sağlık memuru Uğur Topkaraoğlu, infaz koruma memurları Hülya Sarıdede ve Ümmü Çapraz ''silahlı terör örgütüne üye olma'', ''görevi kötüye kullanma'' ve ''tutukluları isyana teşvik etme'' suçlarından tutuklandı.

Soruşturma dosyasında ilginç ayrıntılar ortaya çıktı

Soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Aydıner'in, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ndeki isyan girişimine ilişkin hazırladığı dosyada ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.

İsyan girişimiyle ilgili tüm ipuçlarını araştıran ve bazı tanıkların ifadesine başvuran Aydıner, darbe girişiminin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde DHKP-C üyesi oldukları iddiasıyla bulunan bazı tutuklu ve hükümlülerin, isyan hazırlıklarına başladığını ve cezaevindeki eylemlerin dozunu her geçen gün arttırarak 1 Ağustos'ta bazı koğuşları yaktığını tespit etti.

Soruşturma dosyasında, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nin kurum doktoru Alp Çetiner ile infaz koruma memuru Hülya Sarıdede'nin DHKP-C örgütü adına, infaz koruma memuru Ümmü Çapraz ile sağlık memuru Uğur Topkaraoğlu'nun ise FETÖ adına hareket ettiği, bazı infaz memuru ve cezaevi personelinin de desteğini aldıkları, darbe girişimi sırasında cezaevinde "kaos oluşturmak" amacıyla hareket ettikleri bildirildi.

Soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan bazı tanıkların, kurum doktoru Çetiner'in isyan girişimi sırasında bir koğuşa girerek, ellerini arkadan bağlattırdığını ve "mahkumların kendisini esir aldığı" algısını oluşturduğunu söyledikleri öğrenildi.

Şüpheli infaz koruma memuru Çapraz'ın darbe girişiminden önce FETÖ'ye mensup olduğu iddia edilen bazı iş adamlarıyla görüştüğü ve bu görüşmelerle ilgili DHKP-C'li mahkumlara bilgi verdiği, soruşturma dosyasında yer aldı.