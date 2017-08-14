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Bakımını yaptığı araçları kundaklayıp görüntüsünü çekmiş

Ankara'da güvenlik firmasına ait iki minibüsün kundaklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında araçların bakımını yapan tamirhane sahibi ile firma sahibinin yakını tutuklandı.

Bakımını yaptığı araçları kundaklayıp görüntüsünü çekmiş

Ankara'da güvenlik firmasına ait iki minibüsün kundaklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında araçların bakımını yapan tamirhane sahibi ile firma sahibinin yakını tutuklandı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:20
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Bakımını yaptığı araçları kundaklayıp görüntüsünü çekmiş

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde güvenlik firmasına ait iki minibüsün kundaklanmana ilişkin soruşturma kapsamında araçların bakımını yapan tamirhane sahibi ile firma sahibinin yakını tutuklandı, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Eskişehir yolu Bağlıca kavşağı yanındaki açık otoparkta güvenlik şirketine ait park halindeki iki minibüsün 4 Ağustos'ta kundaklanmasına ilişkin, Etimesgut Merkez Jandarma Karakolu ekiplerince araştırma başlatıldı.

MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin otomobille olay yerine geldiğini, zanlılardan birinin minibüsleri kundakladığını ve çıkan yangını rahat şekilde izleyerek cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri, zanlıların bindiği otomobilin plakasını akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasından belirledi.

"Kafam güzeldi, yaktım."

Otomobil sahibinin olay tarihinde aracının tamircide olduğunu söylemesi üzerine ekipler, söz konusu tamirhaneye 9 Ağustos'ta operasyon düzenledi. İş yeri sahibi İ.Y. ile onu otomobille olay yerine getirdiği tespit edilen M.K. gözaltına alındı. 

Kundaklanan araçların bakım ve onarımını yaptığı belirlenen İ.Y'nin, "Kafam güzeldi, yaktım." itirafında bulunduğu öğrenildi. 

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KundaklanmaYangınEskişehir Yolu Bağlıca Kavşağı
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