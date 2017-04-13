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Bakımevinde simit ikramında bulunarak cezadan kurtuldu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, 5 ayda yaklaşık 2 bin 500 dosyayı tarafların uzlaşmasını sağlayıp dava sürecinden düşürerek yargı yükünü azalttı.

Bakımevinde simit ikramında bulunarak cezadan kurtuldu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, 5 ayda yaklaşık 2 bin 500 dosyayı tarafların uzlaşmasını sağlayıp dava sürecinden düşürerek yargı yükünü azalttı.

13 Nisan 2017 Perşembe 10:47
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Bakımevinde simit ikramında bulunarak cezadan kurtuldu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca, 5 ayda yaklaşık 2 bin 500 dosyada taraflar arasında anlaşma sağlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 6763 sayılı Ceza Muhakemesı̇ Kanunu ı̇le Bazı Kanunlarda Değı̇şı̇klı̇k Yapılmasına Daı̇r Kanun, 2 Aralık 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253. ve 254. maddelerinde değişiklik yapılarak yargı yükünün azaltılması için uzlaştırma usullerinde düzenlemeye gidildi.

Yasal düzenleme kapsamında tehdit, hakaret, mala zarar verme, basit hırsızlık ve basit dolandırıcılık gibi suç unsurlarında, soruşturma aşamasında cumhuriyet savcıları veya kovuşturma aşamasında hakimler, dosyayı uzlaştırma bürolarına yönlendiriyor. Uzlaştırma bürolarında cumhuriyet savcılarının gözetiminde görev yapan bilirkişiler, tarafların yargı sürecine gerek kalmadan anlaşmalarını sağlıyor.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna, yasal değişikliğin ardından savcılıklardan 2 bin 134, mahkemelerden de 2 bin 535 dosya sevk edildi.

Henüz dava açılmadan savcılık soruşturması aşamasında uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyalardan bin civarı mahkeme aşamasında, hakimlerin gönderdiği 2 bin 535 dosyanın ise yaklaşık bin 500'ü tarafların anlaşmasıyla sonuçlandırıldı.

Bakımevinde kalanlara simit ikramı

Uzlaştırma bürosu kanalıyla şikayetinden vazgeçen müştekiler, kimi zaman zararının karşılanmasını talep ediyor kimi zaman da şüphelilerden bazı şartları yerine getirmesini istiyor.

Kayseri'de uzlaşmayla sonuçlanan dosyalar arasında ilginç örnekler dikkati çekiyor. Bir olayda yaklaşık 68 bin lira dolandırılan vatandaş, zararının giderilmesi karşılığında şikayetinden vazgeçti. Dolandırıcılık zanlısı, vatandaşa 29 bin lira peşin ödeme yapıp, 39 bin lirayı da taksitle ödemeyi taahhüt ederek ceza almaktan kurtuldu.

Şikayetçi taraf kimi zaman Türk Kızılayı, Mehmetçik Vakfı veya şehit aileleri derneğine bağış yapılmasını talep ediyor. Bir olayda, basit hırsızlık sonucu 50 lira değerinde eşyası çalınan vatandaş, şehit aileleri derneğine 250 lira bağış yapması koşuluyla hırsızlık zanlısı hakkındaki şikayetini geri aldı.

Kasten yaralamayla ilgili dava dosyası kapsamında ise şikayetçi, karşı tarafın özel bakımevinde kalanlara yardımda bulunmasını istedi. Olayın zanlısı, bakımevinde kalanlara kahvaltıda 350 simit ikramında bulunarak uzlaşma sağladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KayseriUzlaştırma BürosuYargı Yükünün Azaltılması
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