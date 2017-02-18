Bakanlıktan 'sit alanları' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Doğal Sit Alanları İmara Açılıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, bakanlığın 2014'te doğal sit alanlarının korunarak, gelecek nesillere aktarılması amacıyla sit alanlarının bilimsel kriterler ışığında yeniden değerlendirilmesi için bir çalışma başlattığı anımsatıldı.

Bu kapsamda Türkiye genelinde 22 bölgeye ayrılan çalışmaların 2014'te ihale edilerek, "Ekolog, Ornitolog (Kuş uzmanı), Memeli Uzmanı, Botanik Uzmanı, Omurgasız Uzmanı, Herpetelog (Sürüngen Uzmanı), Hidrojeolog ve Peyzaj mimarından" oluşan uzmanların içerisinde yer aldığı müşavir firmalarca hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Önceki dönemlerde yurt sathında belirlenmiş olan doğal sit alanlarının ekolojik değerler göz önünde bulundurulmaksızın ve canlı türlerinin doğal yaşamlarını değerlendirmeden bilimsel verilerden uzak olarak yapılmış olması ve aynı zamanda güncelliğini yitirmesinden dolayı bölge insanlarından gelen yoğun talepler bu tür bir çalışmayı zorunlu kılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Bu alanda yapılan çalışmaların esas amacının biyolojik çeşitliliğin, doğal ve kültürel kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması olduğu vurgulanan açıklamada, aynı zamanda başta kıyı bölgeleri olmak üzere orman köylerinde ve doğal sit alanlarındaki köy yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşların oturdukları evlerini dahi tamir edememeleri gibi sorunlara ilkesel çözümler getirilmesinin de hedeflendiği aktarıldı.

Sit alanlarına yönelik tanımlar

Sit alanlarının değerlendirilmesi görevinin 2011'de yayımlanan kanun hükmünde kararname ile bakanlığa verildiği hatırlatılan açıklamada, yapılan çalışmalarla 1. 2. ve 3. derece sit kavramlarının kaldırıldığı, bunun yerine daha kesin ve bilimsel kriterlere sahip "Kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları" tanımlarının getirildiği bildirildi.