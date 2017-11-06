Bakanlıktan 'patlayan' uçan balonlara önlem

Edinilen bilgiye göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, son dönemde uçan balon kaynaklı patlama ve yaralanmaların sıkça gerçekleşmesi üzerine konunun taraflarıyla İstanbul'da bir araya geldi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinesinde yapılan toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Ticaret Odası, düğün-parti organizasyonu, gaz dağıtım ve laboratuvar firmalarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, balon üretimi, dolumu ve perakende ticaretini yapan sektörün tüm paydaşlarıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

Patlayan gazlara önlem

Yapılan değerlendirmeler sonucu, uçan balon kaynaklı alev alma, patlama ve yangın olaylarının, yanıcı olmayan helyum gazı yerine daha düşük maliyetli asetilen gibi patlayıcı gazların kullanılmasından kaynaklandığı belirledi. Toplantıda, bu gazlarla dolum yapılarak, çoğunlukla sokak satıcıları tarafından çocuklara satılan balonlara ilişkin basına yansıyan birçok kaza ve yaralanmaya dikkat çekildi. Belediye ve zabıta yetkilileriyle de riskli uçan balonların satışını yapan sokak satıcılarına yönelik yapılabilecekler değerlendirildi.

Bakanlığın, katılımcıların önerilerini de dikkate alarak, balonların dolumunda helyum gazı kullanılmasının zorunlu olmasına yönelik düzenleme yapması konusunda fikir birliğine varıldı. Buna göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca konuya ilişkin mevzuat düzenlemesi hazırlanacak.

Bakanlık, sorunun çözümü için sertifika ve logo uygulamaları, kullanıcıların ve son satıcıların bilgilendirilmesi, kamu spotu hazırlanması, helyum takip sisteminin kullanılması, teknik analiz çalışmaları, zabıtayla iş birliği ve ceza uygulanması gibi konuları da gündemine aldı.

Raf denetimleri artırılıyor

Söz konusu ürünlere yönelik raf denetimlerine ağırlık veren Bakanlık yetkilileri, tüketicinin bilinçlenmesi için de uyarılarda bulundu. Yetkililerce, tüketicilerin merdiven altı dolum yapılan uçan balonların oluşturacağı tehlikelere maruz kalmamaları için güvenilir satış yerlerinden alışveriş yapması tavsiye edildi. Çocukların okul bahçesi, park gibi yerlerdeki seyyar satıcılardan balon almaması uyarısında bulunuldu. Parti ve düğün organizasyonu yaptıracak tüketicilerle mağaza açılışı gibi etkinlikler gerçekleştirecek işletme sahiplerinin de balonların dolum işleminde helyum kullanılıp kullanılmadığını mutlaka sorgulaması istendi.