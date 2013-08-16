Bakanlıktan gurbetçilere uyarı

ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kapıkule'de yaşanan yoğunluk nedeniyle yurt dışına dönüşlerde, perşembe ve cuma günlerini tercih etmemeleri konusunda gurbetçileri uyardı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kapıkule’de pasaport ve gümrük işlemlerinin çok kısa sürede tamamlandığı ancak perşembe ve cuma günleri yoğunluk yaşandığı belirtildi.



Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kapıkule’de pasaport ve gümrük işlemleri çok kısa sürede tamamlanmasına rağmen, Bulgaristan Kaptan Anreevo Gümrük Kapısındaki (Kapıkule’nin karşısı) inşaat çalışmaları henüz tamamlanmadığından dolayı kapasitesinin sınırlı olması ve Bulgar polis memurları tarafından yasadışı göçmen kaçakçılığına karşı sıkı kontrol yapılması nedeniyle, Perşembe ve Cuma günleri Kapıkule’de yoğunluk yaşanmaktadır.Yoğunluktan etkilenmek istemeyen gurbetçilerimizin yurt dışına dönüşlerinde, perşembe ve cuma günlerini tercih etmemeleri önemlidir."



Bu günlerde çıkış yapmak zorunda olanların www.trakyagumruk.gov.tr adresinde bulunan canlı kamera görüntüleri ve canlı yoğunluk istatistiklerini takip etmesi tavsiye edilen açıklamada, yurt dışına çıkacakların güzergahlara göre Hamzabeyli, Pazarkule, İpsala veya Dereköy Gümrük Kapılarını da kullanılabileceği kaydedildi.



Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğa dikkati çekerek, gurbetçilerin yola çıkmadan önce "www.trakyagumruk.gov.tr" üzerinden canlı kamera görüntüleri ve yoğunluk istatistiklerini takip ederek, duruma göre diğer kapıları tercih etmeleri istendi.



