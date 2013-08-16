Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bakanlıktan gurbetçilere uyarı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kapıkule'de yaşanan yoğunluk nedeniyle yurt dışına dönüşlerde, perşembe ve cuma günlerini tercih etmemeleri konusunda gurbetçileri uyardı

Bakanlıktan gurbetçilere uyarı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kapıkule'de yaşanan yoğunluk nedeniyle yurt dışına dönüşlerde, perşembe ve cuma günlerini tercih etmemeleri konusunda gurbetçileri uyardı

16 Ağustos 2013 Cuma 16:01
8289 Okunma
Bakanlıktan gurbetçilere uyarı

ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kapıkule'de yaşanan yoğunluk nedeniyle yurt dışına dönüşlerde, perşembe ve cuma günlerini tercih etmemeleri konusunda gurbetçileri uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kapıkule’de pasaport ve gümrük işlemlerinin çok kısa sürede tamamlandığı ancak perşembe ve cuma günleri yoğunluk yaşandığı belirtildi.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kapıkule’de pasaport ve gümrük işlemleri çok kısa sürede tamamlanmasına rağmen, Bulgaristan Kaptan Anreevo Gümrük Kapısındaki (Kapıkule’nin karşısı) inşaat çalışmaları henüz tamamlanmadığından dolayı kapasitesinin sınırlı olması ve Bulgar polis memurları tarafından yasadışı göçmen kaçakçılığına karşı sıkı kontrol yapılması nedeniyle, Perşembe ve Cuma günleri Kapıkule’de yoğunluk yaşanmaktadır.Yoğunluktan etkilenmek istemeyen gurbetçilerimizin yurt dışına dönüşlerinde, perşembe ve cuma günlerini tercih etmemeleri önemlidir."

Bu günlerde çıkış yapmak zorunda olanların www.trakyagumruk.gov.tr adresinde bulunan canlı kamera görüntüleri ve canlı yoğunluk istatistiklerini takip etmesi tavsiye edilen açıklamada, yurt dışına çıkacakların güzergahlara göre Hamzabeyli, Pazarkule, İpsala veya Dereköy Gümrük Kapılarını da kullanılabileceği kaydedildi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğa dikkati çekerek, gurbetçilerin yola çıkmadan önce "www.trakyagumruk.gov.tr" üzerinden canlı kamera görüntüleri ve yoğunluk istatistiklerini takip ederek, duruma göre diğer kapıları tercih etmeleri istendi.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2013 16:02
Anahtar Kelimeler:
Bakanlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ