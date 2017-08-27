Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109755
ALTIN
143.021
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4324
EURO
4.0896
Hamilton tarihe geçti
Hamilton tarihe geçti
Fındık üreticilerine uyarı
Fındık üreticilerine uyarı
Ginobili sözleşmesini uzattı
Ginobili sözleşmesini uzattı
'Irak, referandumla gücünü yitirir'
'Irak, referandumla gücünü yitirir'
Millilerin rakibi Karadağ
Millilerin rakibi Karadağ
Flaş Haber
FENERBAHÇE'DEN ERKEN VEDA !
Kapat

Bakanlık 'öldüren bacalara' karşı uyardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, daha çok ekim-nisanda yaşanan baca kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkati çekmek için "Öldüren Bacalar ve Çözümleri" adlı kitapçık yayımladı.

Bakanlık 'öldüren bacalara' karşı uyardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, daha çok ekim-nisanda yaşanan baca kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkati çekmek için "Öldüren Bacalar ve Çözümleri" adlı kitapçık yayımladı.

27 Ağustos 2017 Pazar 11:49
0 Okunma
Bakanlık 'öldüren bacalara' karşı uyardı

ANKARA 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yayımladığı "Öldüren Bacalar ve Çözümleri" adlı kitapçıkla vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı.

Bakanlık Müsteşarı Mustafa Öztürk tarafından hazırlanan, Türkiye Çevre Koruma Vakfınca basım ve dağıtımı gerçekleştirilen 32 sayfalık kitapçıkta, baca kirliliğine karşı alınması gereken tedbirler sıralanarak, vatandaşlara öneri ve uyarılarda bulunuldu.

Dünyada her yıl 3,5 milyon kişinin soba kaynaklı zehirlenmeler dahil iç ortam hava kirliliğinden hayatını kaybettiği belirtilen kitapçıkta, soba, kombi ve şofben kaynaklı zehirlenme vakalarının genel olarak ekim-nisanda meydana geldiği bildirildi.

Baca temizliğinde en uygun zaman haziran ve eylül
Bina yangınlarının birçoğunun da temizlenmeyen bacalar nedeniyle çıktığına işaret edilen kitapçıkta, "Yılda en az bir defa bacaların temizlenmesi gereklidir. Temizlenmeyen bacalar sessiz ölüme neden olur." ifadelerine yer verildi.

Bacalar temizlenmediği, soba, şofben ve kombi gibi yakıcılar tekniğine uygun kurulmadığı zaman kömür, odun, doğalgaz, LPG, karosen ve gaz yağı gibi yakıtların eksik ve verimsiz yandığı belirtilen kitapçıkta, eksik yanma sonucu oluşan gazlar ve partikül maddelerin bacaya yapışarak tıkanmalara neden olduğu, böylece her yıl onlarca kişinin zehirlendiği ve yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Baca temizliğinde en uygun zaman haziran ve eylül ayları olduğu belirtilen kitapçıkta vatandaşlara "Evinizi ve ailenizi güvenli tutmak için bacanızı düzenli olarak temizletin", "Standartlara uygun, üstten yakmalı soba kullanımına özen gösterin", "Sobanızı tekniğine uygun kurun", "Standartlara uygun kömür temin edin" uyarıları yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BakanlıkBacaKarbonmonoksitZehirlenmeUyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülen yüzünü trafik kazası soldurdu
Gülen yüzünü trafik kazası soldurdu
"Yalancıdan dışişleri bakanı olmaz"
"Yalancıdan dışişleri bakanı olmaz"
Saldırı sonrası kaçmaya çalışan iki terörist öldürüldü
Saldırı sonrası kaçmaya çalışan iki terörist öldürüldü
1,2 tonluk boğa alıcısını bekliyor
1,2 tonluk boğa alıcısını bekliyor
"Dünya şampiyonu olan güreşçimizi tebrik ediyorum"
"Dünya şampiyonu olan güreşçimizi tebrik ediyorum"
Başsavcılıktan 'Adil Öksüz' açıklaması
Başsavcılıktan 'Adil Öksüz' açıklaması
43 terörist etkisiz hale getirildi
43 terörist etkisiz hale getirildi
Avukat Yaman'a FETÖ üyeliğinden iddianame
Avukat Yaman'a FETÖ üyeliğinden iddianame
17-24 Ağustos tarihleri arasında 43 terörist etkisiz hale getirildi
17-24 Ağustos tarihleri arasında 43 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ