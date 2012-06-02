Bakanlık: ''Müsteşar görevinden affını talep etmiş ve talebi kabul edilmiştir''

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Kenan Bozgeyik hakkındaki haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

''Müsteşar Kenan Bozgeyik, 23 Nisan 2012 tarihli dilekçesiyle görevinden affını talep etmiş ve talebi Bakanlık Makamınca kabul edilmiştir. Söz konusu haber ile yukarıda bahsedilen süreç arasında bir bağlantı bulunmamakta ve haberin içeriği gerçeği yansıtmamaktadır.''