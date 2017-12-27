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Bakanlığa personel alımı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, 13 ulaştırma ve haberleşme uzmanı ile 4 Avrupa Birliği uzman yardımcısı alınacak.

Bakanlığa personel alımı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, 13 ulaştırma ve haberleşme uzmanı ile 4 Avrupa Birliği uzman yardımcısı alınacak.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:08
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Bakanlığa personel alımı
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ANKARA

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına sözlü giriş sınavı ile 13 ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcısı istihdam edecek.

Sözlü sınava başvurular, 8 Ocak 2018'e kadar Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılacak.

Bakanlık, sözlü giriş sınavı ile 4 Avrupa Birliği uzman yardımcısı alacak. Adaylar, 15-26 Ocak'ta Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla başvurabilecek.

Her iki sınava da girmeye hak kazanan adayların listesi, www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
BakanlıkPersonel AlımıUlaştırmaDenizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı
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