Bakanlar Bozdağ, Soylu ve Çelik Viranşehir'de

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bomba yüklü araçla meydana gelen terör saldırısının yapıldığı alanda incelemede bulundu.

Ankara'dan özel uçakla Şanlıurfa'ya gelen bakanlar Bozdağ, Soylu ve Çelik, helikopterle GAP Havaalanından Viranşehir ilçesine geçti. Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesine giderek beraberindekilerle inceleme yapan Bakanlar, daha sonra olayla ilgili Vali Güngör Azim Tuna ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'ndan bilgi aldı.

Evleri hasar gören vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini ileten Bozdağ, Soylu ve Çelik, patlamanın etkisiyle hasar gören bir binayı inceledikten sonra Viranşehir Adliye Sarayına geçti.

'Devletimiz ayaktadır'

Bakan Bozdağ,Adliye Sarayı önünde düzenlenen basın toplantısında, mensur saldırıda şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temenni etti.

Viranşehir halkına da geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bozdağ, "Türkiye'nin terörle mücadelesinin dün olduğu gibi bugün de, yarın da bugünden daha etkili ve kararlı süreceğinden kimsenin endişesi olmamalıdır." dedi.

Yargı görevi yapan hakimlere, savcılara, zabıt katiplerine, müşavirlere, ailelerine, adliyede çalışan ve adliyeyi koruyan güvenlik görevlilerine yönelik terör saldırlarının amacının çok net olduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bu saldırlar hukuka ve adalete yöneliktir. Milletimize, devletimize, birlik ve kardeşlik hukukumuza yapılmıştır. Bu saldırılar adalet görevi yapan, milletimizin adalet beklentisini doğru bir şekilde yerine getirmek için gece gündüz çalışan hakim ve savcılarımızın, onlara görevlerinde yardımcı olmak için adliye personelinin, adaleti ayakta tutmak iradesini asla zaafa uğratmayacaktır. Teröristler, terör örgütleri, PKK'sı, DEAŞ'ı, ne kadar terör örgütü varsa tamamı adaleti yıldıramayacaktır. Adaletin bekçilerini, görevlilerini, milletimize, hukukumuza hizmetten geri döndüremeyecektir. Viranşehir'deki hakimlerimiz, savcılarımız ve emniyet görevlilerimiz, dün olduğu gibi Türkiye'nin 4 bir yanındaki görevlilerimiz, bugünkünden daha büyük şevkle ve azimle hizmetine devam edecektir. Geçmişte de yargıda verdiğimiz şehitler oldu. İzmir'de yakın tarihte yapılan terör saldırışında şehidimiz vardı. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde vardı. Şimdi burada şehitlerimiz var. Bunların hiçbiri, adalet görevini yapanları yolundan çeviremeyecektir. Bundan sonra olacak hiçbir saldırı da yolundan çeviremeyecektir".

Tüm yargı camiasına ve Viranşehirlilere geçmiş olsun dileklerini ileten Bozdağ, "Devletimiz ayaktadır. Milletimiz ayaktadır. Güvenlik güçlerimiz ayaktadır. Herkes ayakta duruş mücadelesini sürdürecektir." dedi.

14 binada hasar meydana geldi

İçişleri Bakanı Soylu da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 26 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, saldırıda biri emniyet bekçisi 2 kişinin şehit olduğunu anımsatarak, 2'si yoğun bakımda 11 yaralının tedavisinin sürdüğünü ayrıca 14 binada hasar meydana geldiğini söyledi.

Adalet Bakanı Bozdağ. "Geçmişte de yargıda verdiğimiz şehitler oldu. İzmir'de yakın tarihte yapılan terör saldırısında şehidimiz vardı. İstanbul Çağlayan Adliyesinde vardı, şimdi burada var. Bunların hiçbiri adalet görevini yapanları yolundan çevirmeyecektir." dedi.

'Telin ediyoruz, lanetliyoruz'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, incelemede bulunduktan sonra, Adliye Sarayı önünde açıklama yaptı.

Dün akşam olayı duyar duymaz, İçişleri ve Adalet bakanıyla irtibat kurduklarını, hemen ilk fırsatta Viranşehir'e intikal ettiklerini aktaran Bakan Çelik, "Tabii bu saldırı adalet camiamıza dönük gibi, bir yönüyle doğru ama aslında bu saldırının 250 bin Viranşehirliye dönük bir saldırı olduğunu, insanlığa dönük bir saldırı olduğunu ifade etmek istiyorum. Halen Türkiye'de ve bölgede bu canilerin ne yapmak istediğini görmeyenler varsa, hissetmeyenler varsa Viranşehir'deki acı tabloyu gelip görmelerini ve bu canilerin ne yapmak istediğini onların da hissedeceği inancı içerisindeyim. Ve telin ediyoruz, lanetliyoruz." diye konuştu.

Bakan Çelik, "Bu insanlıktan nasibini almayanlara Sayın bakanlarımın ifade ettiği gibi gerekli cezaları inşallah millet gönlünde, beyninde verecektir. Adli merciler de hukuk çerçevesinde cezalarını vereceklerdir. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Viranşehirimize, Şanlıurfamıza tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.