Bakan Yılmaz'ın helikopteri zorunlu iniş yaptı

AK Parti Muş İl Başkanı Halis Saltık, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın, AK Parti Bingöl İl Başkanlığı Kongresi'ne katılmak üzere Diyarbakır'a geldiğini söyledi.

Bakan Yılmaz'ın, burada kendisine tahsis edilen helikopterle Bingöl'e gitmek istediğini ifade eden Saltık, şöyle konuştu:

''Ancak bakanımızı taşıyan helikopter, Bingöl'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Muş Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. Valimiz Ali Çınar, makam aracını bakanımıza tahsis etti. Bakanımızı karayoluyla Bingöl'e gönderdik.''