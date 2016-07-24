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Bakan Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Açığa alınan öğretmen sayısı artı bir de bu özel okullar devlete geçtikten sonraki ihtiyaç olan öğretmen sayısı kadar öğretmen alınacak. Bu da 20 binin üstünde bir rakam demektir." dedi.

Bakan Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Açığa alınan öğretmen sayısı artı bir de bu özel okullar devlete geçtikten sonraki ihtiyaç olan öğretmen sayısı kadar öğretmen alınacak. Bu da 20 binin üstünde bir rakam demektir." dedi.

24 Temmuz 2016 Pazar 09:46
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Bakan Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması

 Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden demokrasi nöbetinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Yılmaz, bir basın mensubunun, FETÖ'nün darbe girişimi kapsamında lisansı iptal edilen ve açığa alınan öğretmenlerin yerine bu yıl atama yapılıp yapılmayacağını sorması üzerine, sözleşmeli ve mülakata bağlı öğretmen alımı yapılacağını belirtti.

Öğretmen alımını daha önce şubat ayı olarak açıkladıklarını ancak yeni çıkan durum üzerine bunu öne çekeceklerini dile getiren Yılmaz, "Biliyorsunuz bugüne kadar Milli Eğitim Bakanı olarak öğretmen alımımızın sözleşmeli ve mülakata bağlı olarak şubat ayında olacağını söylemiştim. Ancak yeni çıkan durum karşısında, kamu görevinden ilişiği kesilecek öğretmenlerin yerine bu yıl öğretmen alımı yapacağız. Dolayısıyla birinci husus bu. 2016 yılında sözleşmeli ve mülakatla öğretmen alacağız." diye konuştu.

Bakan Yılmaz, FETÖ'ye bağlı kapatılan okulların ve bu okuldaki öğrencilerin durumunun sorulması üzerine de şunları kaydetti:

"Öğrenciler bizim öğrencilerimiz ve hiçbirisini mağdur etmeyeceğiz. Birçoğu özel okula gidiyor. Devletin malı olan o okulları da biz işleteceğiz ama öğretmenlerin, öğretmen lisansları iptal edilmiştir. O öğretmenlerle değil, Milli Eğitim Bakanlığının yeni alacağı öğretmenlerle eğitime devam edeceğiz. Öğrencilere şunu söylüyoruz; hiç kimse mağdur olmayacak. Eskisinden çok daha iyi bir eğitimi inşallah evlatlarımıza vereceğiz." 

"Devletin malı olan o okulları biz işleteceğiz"

Öğretmen alımına ilişkin bilgi veren Yılmaz, "Onların öğretmenlik lisansları iptal olmuştur. Açığa alınan öğretmen sayısı artı bir de bu özel okullar devlete geçtikten sonraki ihtiyaç olan öğretmen sayısı kadar öğretmen alınacaktır. Bu da 20 binin üstünde bir rakam demektir, ilerleyen süreçte bu rakam kesinleşecektir." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 24.07.2016 09:47
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanıİsmet YılmazRecep Tayyip ErdoğanBinali YıldırımDarbeFETÖDemokrasi NöbetiÖğretmenEğitim
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