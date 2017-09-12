Bakan Tüfenkci'den esnaf ziyareti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kırtasiye ürünleri toptancıları ziyaretinde esnafın sorunlarını ve önerilerini dinleyerek, Bakanlığın okul sezonu başlamadan kırtasiye ürünlerine yönelik yaptığı denetimlere ilişkin bilgi verdi.

Kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerin son yıllarda piyasayı olumlu etkilediğinin altını çizen Tüfenkci, şöyle devam etti:

"2011 yılında kırtasiye ürünlerindeki güvensizlik oranı yüzde 53'lerdeydi. Artırılan denetimler neticesinde 2017 yılında bu oran yüzde 1,5 olmuştur. Bu yıl 43 bin 251 ürün denetlendi, bunlardan sadece 666 tanesinin güvensiz ve standartlara aykırı ürün olduğu tespit edildi."

Güvensiz ya da standartlara uygun olmayan ürünlerin piyasadan toplatıldığının altını çizen Tüfenkci, söz konusu ürünlere 3 bin 671 lira ile 45 bin 972 lira arasında cezalar kesildiğini aktardı.

Tüfenkci, yaklaşık 10 bin ürünün şu an denetim sürecinde olduğunu belirterek, bu ürünleri özellikle çocukların ve yetişkinlerin kullandığını, Bakanlığın bu konuya özel önem verdiğini kaydetti.

Tüfenkci, tüketicilere de şu tavsiyelerde bulundu:

"Aldıkları ürünlerin mutlaka markalı ürünler olmasına ve ambalajlarına dikkat etmeleri lazım. Etiketler okunabilir olmalı. Belirli muhabbet kurabilecekleri noktalardan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Tüketicilerimizin şüpheleri varsa 'Alo 175' şikayet hattından, e-Devlet portalından ve Bakanlığımızın internet sitesinden bizlere ulaşabilirler."

Kırtasiye toptancılarının ardından çevredeki esnafı da ziyaret eden Tüfenkci, sebze meyve satan bir vatandaşla sohbet etti.