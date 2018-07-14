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Bakan Soylu İHA'ları inceledi

İçişleri Bakanı Soylu Jandarma Taktik İHA Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu İHA'ları inceledi

İçişleri Bakanı Soylu Jandarma Taktik İHA Komutanlığında incelemelerde bulundu.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:31
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Bakan Soylu İHA'ları inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Taktik İHA Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze ile Jandarma Taktik İHA Komutanlığını ziyaret etti.

Burada konuşlu Anka ve Bayraktar İHA'lar hakkında bilgi alan Bakan Soylu, incelemelerde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluİHA
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