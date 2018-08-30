Bakan Soylu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Anadolu'ya atılan en belirgin imzalardan biri olan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümünü, her yıl olduğu gibi büyük bir milli gurur ve heyecanla kutladıklarını belirten Soylu, "Nasıl ki dört gün önce 947'nci yılını kutladığımız Malazgirt Zaferi sıradan bir savaş ve zafer değilse, 30 Ağustos 1922'de elde ettiğimiz sıradan değildir. Kendine ait farklı anlamları, savaş meydanının ve zamanlarının dışına taşan farklı anlamları ve küresel etkileri vardır." değerlendirmesini yaptı.

26 Ağustos 1071'de Malazgirt Ovası'nda binlerce yıllık Anadolu medeniyetinin yeni ve büyük bir medeniyetle tanışarak kendini yenilediğini ve elini geleceğe uzattığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1922'de Afyon Ovası'nda başlayan Büyük Taarruz ise sadece topraklarımızın korunmasının ve kurtuluşun ötesinde, dünyanın mazlum milletlerine ilham kaynağı olmuş, tıpkı Malazgirt'te olduğu gibi hak ve batılın mücadelesinde hak tarafına güç vermiştir. Aziz milletimizin varlığına ve birliğine yönelik tehditler bugüne kadar hiç eksilmemiştir. Küresel bir aklın organize ettiği darbeler, dışarıdan desteklenen terör örgütlerine karşı yıllardır verdiğimiz mücadele ve nihayetinde 15 Temmuz gecesi uğradığımız ihanet, Malazgirt ve 30 Ağustos ruhunu her zaman canlı tutmaya mecbur olduğumuzun açık göstergesidir."

"30 Ağustos'un mesajı çok açıktır"

Süleyman Soylu, girilen her savaşta, kazanılan her zaferde asıl gücün top ve tüfek değil, iman ve vatan sevgisi olduğuna işaret ettiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sultan Alparslan'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te bu güce yaslanmayı bilmişler, böylelikle isimlerini hem milletimizin gönlüne hem de dünya tarihine layık oldukları şekilde yazdırmışlardır. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde verdiğimiz mücadele ve ortaya koyduğumuz büyük değişim de gücünü ve ilhamını aynı kaynaktan almaktadır. 30 Ağustos'un mesajı çok açıktır.

Bu topraklarda bizim bayrağımız dalgalanacaktır ve bu bayrak dalgalandıkça dünyada hak zail olmayacaktır. Bu vesileyle, başta bu büyük zaferin mimarı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın bütün şehit ve gazilerini, bin yıldır bu bayrak uğruna şehit ve gazi olmuş bütün vatan evlatlarını rahmet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."