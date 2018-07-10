Bakan Selçuk'un memleketi Aydın'da sevinç

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede, Zehra Zümrüt Selçuk'un Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı olarak görev alması, memleketi Aydın'da heyecan yarattı.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un kızı Zehra Zümrüt Selçuk'un Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı olarak görev alması, 2 bin nüfuslu Ilıdağ Mahalle halkını gururlandırdı.

AA muhabirine açıklama yapan vatandaşlardan Ali Kıratlı (65), mahallelerinden ikinci kez bakan çıktığı için çok mutlu ve sevinçli olduklarını söyledi.

Bakan Selçuk'un kente ve ilçeye çok faydası olacağını aktaran Kıratlı, "Babası sayın Atilla Koç da çok başarılı sevilen biriydi. Bizlere çok faydası olacaktır. İnanıyorum ki babası gibi olacaktır." dedi.

Ahmet Emin Er, "Allah razı olsun onu bakan yapandan. Babası döneminde çok hizmet gördük. Hala da görmeye devam ediyoruz. İnşallah kızı da babasına çeker." diye konuştu.

Mustafa Atar da Atilla Koç'un, kendilerinin gurur kaynağı olduğuna dikkati çekerek, "İnşallah yeni bakanımız çok başarılı olur. Akşam bakanlar kurulu açıklanınca kahvede bizi görmeniz lazımdı, sevinçten ağlayanlar bile oldu. Aydın, Köşk ve mahallemiz kalkındıysa Atilla Koç sayesindedir. Zehra Zümrüt bakanımız genç ve dinamik biri. Babasının yolunda çok daha başarılı olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kabineye ikinci kez ilçelerinden birinin girmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Erdal Karabela ise "Çok gurur verici bir durum. Atilla Koç gibi inanıyorum kızı da çok başarılı olacak." dedi.

Kahvehane işletmecisi Mustafa Er de mahallenin geçmişte çok çile çektiğini, Atilla Koç'la birlikte yüzlerinin güldüğünü belirterek, yaşadıkları topraklardan bir bakanın daha çıkmasından çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Eski bakan Koç'un akrabalarından Mustafa Işılak da böyle bir ana tanıklık ettiği için çok sevinçli olduğunu ifade ederek, "Akşam herkes televizyonun başındaydı. Bakanımız açıklanınca herkes çok sevindi. Her köye böyle bir sevinç nasip olmaz. Bir köyden 2 bakan çıktı. Allah yolunu açık etsin." şeklinde konuştu.