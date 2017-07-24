Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107081
ALTIN
143.705
DOLAR
3.5547
STERLİN
4.6257
EURO
4.1414
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
'Sosyal medyada fazla yer almak çocukları olumsuz etkiliyor'
'Sosyal medyada fazla yer almak...
Beşiktaş kafilesi İspanya'da
Beşiktaş kafilesi İspanya'da
29. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı
29. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme...

Bakan Sarıeroğlu'nu yoğun gündem bekliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu'nu, aralarında taşeron işçilere kadro, memurların zam pazarlığı, işsizlikle mücadele ve kıdem tazminatı düzenlemesinin de olduğu yoğun gündem bekliyor.

Bakan Sarıeroğlu'nu yoğun gündem bekliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu'nu, aralarında taşeron işçilere kadro, memurların zam pazarlığı, işsizlikle mücadele ve kıdem tazminatı düzenlemesinin de olduğu yoğun gündem bekliyor.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:15
56 Okunma
Bakan Sarıeroğlu'nu yoğun gündem bekliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nu, aralarında taşeron işçilere kadro, memurların zam pazarlığı, işsizlikle mücadele ve kıdem tazminatı düzenlemesinin de olduğu yoğun gündem bekliyor.

Geçen hafta yapılan kabine değişikliğinin ardından Mehmet Müezzinoğlu'nun yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Sarıeroğlu, ilk olarak ağustos ayında başlayacak 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine başkanlık yapacak. Görüşmeler, yaklaşık 1 milyon 700 bin kamu görevlisi ile memur emeklisini doğrudan ilgilendiriyor.

Bakan Sarıeroğlu, memurların zam pazarlığının ardından bir süredir çalışma hayatının gündemini meşgul eden kıdem tazminatı düzenlemesi üzerinde yoğunlaşacak. Bu kapsamda sosyal taraflarla bir araya gelmesi beklenen Sarıeroğlu, mesaisinin bir bölümünü kıdem tazminatına ayıracak.

Taşeron işçilerin gözü kulağı Sarıeroğlu'nda olacak

İşsizlik de yeni bakanın gündemindeki önemli konular arasında yer alıyor. Sarıeroğlu, çift haneli rakamları bulan işsizlikle mücadele çalışmaları kapsamında, bakanlığının başlattığı istihdam seferberliği çerçevesinde çeşitli girişim ve ziyaretlerde bulunacak.

Sarıeroğlu'nun en fazla mesai harcayacağı konuların başında ise taşeron işçilerin kadro talebi gelecek. Hükümetin kadro vaadinde bulunduğu yaklaşık 800 bin işçinin gözü kulağı, sendika kökenli bir bakan olarak Sarıeroğlu'nda olacak.

Bakan Sarıeroğlu, hükümetin eylem planında yer alan kamu personel rejiminin günün koşullarına uyarlanması ve statü karmaşasının ortadan kaldırılmasını amaçlayan Devlet Memurları Kanunu'ndaki düzenlemeye de mesai harcayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SarıeroğluJülide Sarıeroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Askeri yargıdaki FETÖ yapılanması davası başladı
Askeri yargıdaki FETÖ yapılanması davası başladı
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sürücülere 'plaka' uyarısı
FETÖ'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi işgali iddianamesi hazır
FETÖ'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi işgali iddianamesi hazır
FETÖ'nün 'mahrem asker abisi' kovalamaca sırasında polise çarptı
FETÖ'nün 'mahrem asker abisi' kovalamaca sırasında polise çarptı
Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarları hakkındaki dava başladı
Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarları hakkındaki dava başladı
Yozgat'ta ByLock operasyonu
Yozgat'ta ByLock operasyonu
Siirt'te terör saldırısında bir asker şehit oldu
Siirt'te terör saldırısında bir asker şehit oldu
İstanbul'da rüşvet aldıkları iddia edilen 102 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da rüşvet aldıkları iddia edilen 102 kişi gözaltına alındı
81 ilde 'Huzurlu Parklar' uygulaması gerçekleştirildi
81 ilde 'Huzurlu Parklar' uygulaması gerçekleştirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ