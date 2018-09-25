Bakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı trafik kazası geçirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin annesi Nurhan Pakdemirli ve dayısının içerisinde bulunduğu otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada yaralanan Nuran Pakdemirli ve dayı Cemali Çetin, hastanede tedavi altına alındı.