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Bakan Özlü'den cam filmi açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bakanlığımız AB uyum yasalarına uyum çerçevesinde cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır. Ama güvenlik söz konusu olunca can güvenliği olunca bir şey diyemiyoruz." dedi.

Bakan Özlü'den cam filmi açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bakanlığımız AB uyum yasalarına uyum çerçevesinde cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır. Ama güvenlik söz konusu olunca can güvenliği olunca bir şey diyemiyoruz." dedi.

11 Kasım 2017 Cumartesi 14:11
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Bakan Özlü'den cam filmi açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi Operasyon Antlaşması imza töreninde, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazetecilerin, "araçlardaki cam filmi yasağı"na ilişkin sorularını yanıtlayan Özlü, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile geçen yıl bir çalışma yaptık. Görüşmelerimizde emniyetimiz 'cam filmi kalabilir' dedi. Buna göre bir yönetmelik hazırlayıp yayınladık. Geçiş süreci olarak 26 Ekim 2016'yı belirledik. Bu yıl emniyetimizden bize gelen talepte cam filminin kaldırılması istendi. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ile 3 ay boyunca görüşmeler yaptık. Kaldırılmasında ısrarcılardı bir kaç örnek de verdiler, Reina saldırısı gibi. Bir terör hadisesi olur 40-50 kişi ölür teröristler cam filmi olan araçla kaçmıştır. Bunun sorumluluğunu alamayız diye korktuk. Emniyetimizin talebine uyduk. Bakanlığımız AB uyum yasalarına uyum çerçevesinde cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır. Ama güvenlik söz konusu olunca can güvenliği olunca bir şey diyemiyoruz. Bu konuda olmaz diye bir şey söyleyemiyoruz. Bu konuda ilgili bakanlıklar ve emniyet bir araya gelecek görüntü almaya engel olmayacak şekilde bir kriter getirilecek, kritere uymayanlar yine yasağa takılacak."

Bakan Özlü yerli otomobile ilişkin de bunun nerede üretileceği konusunun ikinci planda olduğunu söyledi. Önceliğin tasarım ve geliştirme faslı olduğunu vurgulayan Özlü, bunun da 24 ay süreceğini kaydetti. Özlü, "Yer konusu ikinci 24 ay fasılda konuşulacaktır." dedi.

AA

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