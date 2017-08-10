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Bakan Özlü bilişim sektörü temsilcileriyle buluşacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bilişim ve yazılım sektörü temsilcileriyle yarın Ankara'da bir araya gelecek.

Bakan Özlü bilişim sektörü temsilcileriyle buluşacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bilişim ve yazılım sektörü temsilcileriyle yarın Ankara'da bir araya gelecek.

10 Ağustos 2017 Perşembe 13:40
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Bakan Özlü bilişim sektörü temsilcileriyle buluşacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlübilişim ve yazılım sektörü temsilcileriyle yarın Ankara'da bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özlü, bilişimci ve yazılımcılara da sanayici kimliği verilmesinin ardından, sektör temsilcileriyle ilk kez görüşecek. Toplantı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB Konferans Salonu'nda yapılacak.

Bilişim sektörünün tüm paydaşlarının katılacağı toplantıda, sektörün sorunları görüşülecek. Sanayi sicil belgelendirme sistemi ile ilgili bilgilendirme yapılarak, sanayici kimliğinin bilişimciye neler kazandıracağı anlatılacak.

Resmi Gazete'de 1 Temmuz 2017'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayici kimliğine kavuşmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Faruk özlüBilişim ve yazılımBilimSanayi Ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
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