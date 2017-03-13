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Bakan Müezzinoğlu STK'larla buluştu

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, Hollanda'nın skandal tavırlarına ilişkin "Dünya 'One minute'ten sonra rahatsız olmaya başladı. Rahatsız olmaya devam edecekler çünkü onların sahte demokrasi anlayışlarını dökerek, vicdanı olan insanlığa göstereceğiz" dedi.

Bakan Müezzinoğlu STK'larla buluştu

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, Hollanda'nın skandal tavırlarına ilişkin "Dünya 'One minute'ten sonra rahatsız olmaya başladı. Rahatsız olmaya devam edecekler çünkü onların sahte demokrasi anlayışlarını dökerek, vicdanı olan insanlığa göstereceğiz" dedi.

13 Mart 2017 Pazartesi 13:51
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Bakan Müezzinoğlu STK'larla buluştu

SAKARYA

AK Parti Serdivan İlçe Başkanlığınca düzenlenen programda Balkan ve Rumeli derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet  Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya ülkelerine, "Ey dünya, artık dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dediğini, bunu ilk defa Davos'ta "One minute" diyerek haykırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Dünya, 'One minute'ten sonra rahatsız olmaya başladı. Sonra BM kürsüsüne çıktı ve dedi ki, 'Ey Birleşmiş Milletler, sen burada 5 devletle dünyaya yön vermeye çalışıyorsun ama artık dünyada da hiçbir şey eskisi olmayacak çünkü dünya beşten büyüktür.' dedi. Oynanan oyunların arkasında neler yattığını görüyor muyuz? Almanya'nın, Hollanda'nın, Avrupa'nın neden bizim bakanımızdan veya bakanlarımızdan rahatsız olduklarını anlıyor musunuz? Rahatsız olmaya devam edecekler çünkü onların sahte insan hakları, sahte hukuk devleti, sahte demokrasi anlayışlarını, o makyajlarını dökerek, mazlum ve mağdur milletlere, vicdanı olan insanlığa inşallah biz göstereceğiz ve yine devam edeceğiz. Dünyada da Türkiye'de de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."

"Hayırcılık" yapanların bu milletin birlik ve beraberliğinden korktuğunu ifade eden Müezzinoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu millete inanan, güvenen, bu milletle omuz omuza, gönül gönüle yürümekten rahatsız olmayan bir kişinin vicdanının 'hayır' diyebilmesi mümkün değil çünkü artık sistem, ipin ucunu millete veriyor, millete. İpin ucu daha önce kimde? Yeri geliyor orduda, yeri geliyor Anayasa Mahkemesinde, yeri geliyor bir tane savcıda... (Kemal Kılıçdaroğlu) Son 10-15 gündür diyor ki 'Artık hakem millettir. Milletimiz hakemlik yapacak.' Günaydın beyefendi, günaydın ya... Biz 2001'den beri hep milletin hakemliğiyle geldik, sen ama milletin hakemliğinden hep korktun. Anayasa Mahkemelerine sen gittin, 411 milletvekilinin üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılmasıyla ilgili düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine sen götürdün. Onu sen iptal ettirdin. Sen milleten korkmaya devam et, biz milletle yürümeye devam edeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Bakan MüezzinoğluSTKKonuşma
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