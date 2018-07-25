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Bakan Mehmet Ersoy'dan Gürzap'a ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Can Gürzap'ı hastanede ziyaret etti.

Bakan Mehmet Ersoy'dan Gürzap'a ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Can Gürzap'ı hastanede ziyaret etti.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:55
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Bakan Mehmet Ersoy'dan Gürzap'a ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, motosiklet çarpması sonucu yaralanan tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bakan Ersoy, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve beraberindeki heyet, Gürzap'ın tedavi gördüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak normal servis bölümünde tedavisi süren Gürzap'ı ziyaret eden Ersoy, yetkililerden sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Bakan Ersoy, yaşanan olayın üzücü olduğunu belirterek, Gürzap'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet ErsoyCan Gürzap
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