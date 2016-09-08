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"Bakan Kılıç ‘yetkilendirme’ ilkesi hakkını kullandı"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, "Alman medyası tarafından uygulanan ‘Autorisierung’, başka bir deyişle ‘yetkilendirme’ ilkesinin Bakan Kılıç tarafından kullanılması söz konusudur." dedi.

"Bakan Kılıç ‘yetkilendirme’ ilkesi hakkını kullandı"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, "Alman medyası tarafından uygulanan ‘Autorisierung’, başka bir deyişle ‘yetkilendirme’ ilkesinin Bakan Kılıç tarafından kullanılması söz konusudur." dedi.

08 Eylül 2016 Perşembe 10:34
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 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alman medyası ile temaslarda mülakatı verenin, mülakatın akabinde röportajın yayınlaması için 'yetkilendirme' yapmasının genel bir prensip olduğunu" kaydetti. 

Bakan Kılıç’ın da bu bilinç çerçevesinde röportajı gerçekleştirdiğini ifade eden Bilgiç, “Burada, Alman medyası tarafından uygulanan ‘Autorisierung’, başka bir deyişle ‘yetkilendirme’ ilkesinin Bakan Kılıç tarafından kullanılması söz konusudur. Mülakatı gerçekleştiren kişinin tarafsızlığını kaybetmesi ve ithamlarda bulunması üzerine Bakan Kılıç mülakata ilişkin yetki vermeme kararı aldı. Kılıç, bu bağlamda ilkesel hakkını kullandı.” diye konuştu.

Bilgiç, ortaya atılan "kanalın kayıtlarına el konulduğu ve zor kullanıldığı"na dair iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"Büyükelçi Erdmann'a gerekli bilgi verildi"

Sözcü Bilgiç, konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ile doğrudan temasa geçen Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann’a da bakanlık yetkilileri tarafından gerekli bilginin verildiğini dile getirdi.

Alman televizyon kanalı Deutsche Welle, Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç ile yapılan röportaj sonrası kayıtlarına el konulduğunu iddia etmişti.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, bant kaydı olarak gerçekleştirilen röportaj sırasında sunucu tarafından maksadını aşan ifadeler ve ithamlar kullanılması üzerine ilgili televizyon yetkililerine söz konusu röportajın yayınlanmaması talebinin iletildiği belirtilmişti. Açıklamada, "Talebimiz üzerine röportajın yayınlanmamasıyla ilgili tasarrufumuz, söz konusu medya kuruluşunun yayın merkezi olan ülkede hassasiyetle uygulanmakta olan 'authorization/yetkilendirme' kuralının yerine getirilmesidir." ifadeleri kullanılmıştı.

AA

Son Güncelleme: 08.09.2016 10:35
Anahtar Kelimeler:
Tanju BilgiçAlman MedyasıGençlik Ve Spor BakanlığıAnkaraAnkara Büyükelçisi
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