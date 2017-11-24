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Bakan Kaya: Kılıçdaroğlu, kadınlarımızdan özür dilemelidir

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kadına şiddete yönelik sözlerine ilişkin, "Kılıçdaroğlu, kadınlarımızdan özür dilemelidir." dedi.

Bakan Kaya: Kılıçdaroğlu, kadınlarımızdan özür dilemelidir

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kadına şiddete yönelik sözlerine ilişkin, "Kılıçdaroğlu, kadınlarımızdan özür dilemelidir." dedi.

24 Kasım 2017 Cuma 14:42
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Bakan Kaya: Kılıçdaroğlu, kadınlarımızdan özür dilemelidir

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kırıkkale Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde hizmete giren Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü (ŞÖNİM) açılışında yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda, "Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa, pul gelmiyorsa, akşam tencere kaynamıyorsa, bu erkek de hıncını gelip karısından alıyor." şeklindeki konuşmasına değinen Kaya, şunları söyledi:

"Maalesef, dün ana muhalefet partisinin genel başkanı çok talihsiz bir konuşmaya yine imza attı. Bu sefer konuşmasının merkezinde kadınlarımız vardı. Şiddeti adeta meşrulaştıran bir dille kadına karşı şiddeti meşru gösteren bir dil kullandı. Hem bütün toplumumuzu hem kadınlarımızı derinden üzdü Sayın Kılıçdaroğlu. Ana muhalefet genel başkanını tüm kadınlarımızdan özür dilemeye davet ediyorum. Kılıçdaroğlu, kadınlarımızdan özür dilemelidir."

Şiddeti meşrulaştıran her türlü yaklaşımın karşısında olduklarını ve şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini vurgulayan Kaya, "Biz kadına şiddet, insanlığa ihanettir diyoruz ve Kılıçdaroğlu'nu tekrar kadınlarımızdan, ülkemizin tüm kadınlarından özür dilemeye davet ediyorum." dedi.

Bakanlık olarak insan merkezli yeni hizmet anlayışına öncülük ettiklerini belirten Kaya, yenilenen sosyal politika anlayışıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal politikalarını bir bir hayata geçirdiklerini anlattı.

Bakan Kaya, kadın, çocuk engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerine yönelik etkin bir hizmet anlayışıyla yollarına devam ettiklerini ifade etti.

Bakanlık olarak yürütülen çalışmalara da değinen Kaya, sosyal yardım ve sosyal hizmetlere ayırdıkları bütçenin tarihin en yüksek seviyelerine ulaştığını aktardı.

Bakan Kaya, son 10 yılda Türkiye'nin orta insani gelişmişlik düzeyinden yüksek insani gelişmişlik düzeyine yükseldiğine işaret ederek, 15 yıllık dönem içinde atılan adımlarla bu ülkede yaşayan her kesimin imkan ve fırsatlardan acil bir şekilde yararlanmasının önünün açıldığını kaydetti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan KayaBetül Sayan KayaKemal Kılıçdaroğlu
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