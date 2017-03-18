Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
90491
ALTIN
142.919
DOLAR
3.6166
STERLIN
4.4798
EURO
3.8842
Tarihe Tutunanlar: Çanakkale 1915
Tarihe Tutunanlar: Çanakkale 1915
"Baykal milletten özür dilesin"
"Baykal milletten özür dilesin"
"Şehit aileleri gurur duymalılar"
"Şehit aileleri gurur duymalılar"
"Bu bir insanlık suçudur"
"Bu bir insanlık suçudur"
Japonya keşif uydusu fırlattı
Japonya keşif uydusu fırlattı

Bakan Kaya'dan 'kadın programlarına' eleştiri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "TRTVİZYON" dergisine değerlendirmede bulundu, "Medya ve kadın konusundaki sorunlu alanları belirlemeye, bunların çözümüne ilişkin stratejiler ortaya koymaya çalışıyoruz.'' dedi.

Bakan Kaya'dan 'kadın programlarına' eleştiri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "TRTVİZYON" dergisine değerlendirmede bulundu, "Medya ve kadın konusundaki sorunlu alanları belirlemeye, bunların çözümüne ilişkin stratejiler ortaya koymaya çalışıyoruz.'' dedi.

18 Mart 2017 Cumartesi 14:30
9 Okunma
Bakan Kaya'dan 'kadın programlarına' eleştiri

ANKARA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadın kuşağı programlarına yönelik, "Medya ve kadın konusundaki sorunlu alanları belirlemeye, bunların çözümüne ilişkin stratejiler ortaya koymaya çalışıyoruz. Klişeler, yapay örnekler adeta medya organlarını ele geçirmiş durumda." ifadelerini kullandı.
TRT'nin aylık yayımlanan dergisi, "TRTVİZYON"un Mart sayısında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yönelik yapılan röportaja yer verildi.
Kadınları her yönden güçlendirecek çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini aktaran Kaya, röportajda şiddetle mücadele çerçevesinde günümüze kadar atılan adımlar, kız çocuklarının okullaşma oranlarının artırılması gibi çalışmalar hakkında da detaylı bilgiler verdi.
Kaya, anayasa değişikliğine yönelik de "Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için bu değişikliklerin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Türkiye, daha çağdaş, daha hızlı ve iyi işleyen bir yönetim sistemiyle buluşacak." değerlendirmesinde bulundu.
Televizyon kanallarında yayınlanan evlililik programlarını da içerisinde barındıran kadın kuşağı programlarına ilişkin de Kaya, medyada kadının klişe rollerle temsil edilmesi, şiddet içeren, küçültücü kadın imajına sıkça yer verilmesi gibi problemler yaşandığına dikkati çekti.
Kaya, söz konusu programlara yönelik şunları belirtti:
"Toplumsal cinsiyet eşitsizliği medyada yeniden üretiliyor, toplumda mevcut cinsiyet ayrımcılığı adeta körükleniyor. Kadın ve medya ilişkisinin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından ele alınması ihtiyacı ortada. Medya ve kadın konusundaki sorunlu alanları belirlemeye, bunların çözümüne ilişkin stratejiler ortaya koymaya çalışıyoruz. Klişeler, yapay örnekler adeta medya organlarını ele geçirmiş durumda. Bu durum ülkemize özgü de değil, kadının medyada görmezden gelinmesi, eksik temsili ya da kadına belirli roller sunulması küresel bir sorun olarak da varlığını sürdürüyor. Bu bakımdan kültür ve maneviyat dünyamızın değerlerini içeren TRT yapımlarını çok kıymetli buluyorum. Kadının aile içinde, iş yaşamında ve sosyal alanlarda hem olduğu gibi hem de olması gerektiği gibi temsil edildiği yapımların artması çok önemli."
"Şehit ailelerinin 'vatan sağ olsun' sözü yürekten söylenen bir cümledir"
Yaşam hikayelerinden sağlık ve yerli savunma sanayi alanındaki çalışmalara kadar birçok konunun ele alındığı TRTVİZYON'un Mart sayısında, TRT'de istihdam edilen şehit yakınları ile röportajlara da yer verildi. Dergide, 176 personelle TRT'nin, şehit yakınlarını en fazla istihdam eden kurumlardan biri olduğuna işaret edildi.
TRT'de istihdam edilen şehit yakınlarından Vilda Seyfali, Jandarma İstihbarat mensubu babası Tahsin Mehendis Üstündağ'ın kendisi henüz 3 yaşındayken, 1987 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edildiğini anlattı.
İki amcasının da 1992'de de yine terör örgütü PKK tarafından şehit edildiğini belirten Seyfali, "Çanakkale ve Sarıkamış şehitlerinin torunlarıyız biz. Öylesine bir vatan, bayrak aşkı sarmış ki yüreğimizi ne ana ne baba ne de evlat sevgisine benzer bu sevgi. Gözümüzü kırpmadan tankların üzerine yürüyen bir milletiz biz. Emin olun şehit ailelerinin 'Vatan sağ olsun' sözü dudaktan çıkan değil, candan, yürekten söylenen bir cümledir. Vatan sağ oldu mu peki? Evet tabii ki oldu. Yaradana sonsuz şükürler olsun ki üzerinde türlü oyunlar oynanmasına rağmen dimdik ayakta duran, göklerde dalgalanan bayrağımız var." ifadelerini kullandı. 
 

AA

Anahtar Kelimeler:
Aile SosyalBakanKayaKadınönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van ekonomisine nevruz dopingi
Van ekonomisine nevruz dopingi
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!
1915 Çanakkale Köprüsü 'tarih tüpü' ile ölümsüzleşecek
1915 Çanakkale Köprüsü 'tarih tüpü' ile ölümsüzleşecek
Bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi
TSK'ya adım adım sızdılar
TSK'ya adım adım sızdılar
FETÖ soruşturmasında 26 hakim ve savcı gözaltına alındı
FETÖ soruşturmasında 26 hakim ve savcı gözaltına alındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ