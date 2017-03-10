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Bakan Kaya Almanya'ya gidiyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Hollanda'da program yapacağı iki ayrı salondaki etkinliğin iptal edilmesinin ardından hafta sonu temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya gidecek.

Bakan Kaya Almanya'ya gidiyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Hollanda'da program yapacağı iki ayrı salondaki etkinliğin iptal edilmesinin ardından hafta sonu temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya gidecek.

10 Mart 2017 Cuma 13:51
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Bakan Kaya Almanya'ya gidiyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda'da program yapacağı iki ayrı salondaki etkinliğin iptal edilmesinin ardından hafta sonu temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya gidecek.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Kaya'nın Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları için bugün düzenleyeceği iki ayrı programın yapılacağı salondaki etkinlikler iptal edilirken, Almanya programında herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı öğrenildi.

Hafta sonu Almanya'da bazı temaslarda bulunacak Kaya, bu kapsamda sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek, esnaf ziyaretleri ve halk buluşmalarına katılacak.

Bakan Kaya'nın bu ziyaretleri sırasında Hollanda'da yaşanan program iptaline yönelik de açıklama yapması bekleniyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal PolitikalarFatma Betül Sayan KayaHollandaAlmanya
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