Bakan Işık'tan zırhlı birliklere ziyaret

ANKARA

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığını ziyareti sırasında Tuğgeneral Bülent Tuğrul tarafından karşılandı. Bakan Işık'a Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Tahir Bekiroğlu da eşlik etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından taşınacağı açıklanan komutanlıktaki bu yönde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Işık, birliğin bulunduğu araziyi inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Işık, konuk olduğu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda Milli Savunma Bakanlığının, Etimesgut'taki zırhlı birliklere taşınmasına yönelik bir çalışmanın olduğunu, daha sonra ihtiyaç durumuna göre Genelkurmay Başkanlığının ve kuvvet komutanlıklarının da Etimesgut'a taşınması ve orada bir karargahın oluşturulmasının gündemde olduğunu açıklamıştı.