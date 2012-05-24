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Bakan Ergin'den BDP'ye ret

Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile BDP'li vekiller arasında yapılacağı açıklanan bugünkü görüşmenin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Bakan Ergin'den BDP'ye ret

Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile BDP'li vekiller arasında yapılacağı açıklanan bugünkü görüşmenin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

24 Mayıs 2012 Perşembe 09:10
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Bakan Ergin'den BDP'ye ret
ANKARA - Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile BDP'li vekiller arasında yapılacağı açıklanan yarınki görüşmenin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi. Sebep ise 'bakanın yoğun programı.
Adalet Bakanı Ergin ile BDP'li vekiller arasında yapılması planlanan yarınki görüşme gerçekleşmeyecek.  NTV'ye konuşan BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Adalet Bakanlığı yetkililerinin kendisini arayarak 'randevunun Bakan Ergin'in yoğun programı nedeniyle gerçekleşemeyeceğini' bildirdiğini söyledi.  Erdoğan'ın 'muhatabımız BDP' sözlerinden sonra, BDP'den Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Meclis'te bir görüşme gerçekleştirileceği açıklaması yapılmıştı.  Açıklamada BDP'lilerden oluşacak bir heyetin İmralı'da Öcalan ile görüşmesi izin isteneceği belirtilmişti.   BDP'nin bu açıklaması Sadullah Ergin tarafından yalanlanmıştı.  Bakan Ergin, yaptığı yazılı açıklamada görüşmenin kesinleşmediğini belirterek şunları kaydetmişti:  ''Sayın Buldan tarafından görüşmenin, Komisyon çalışmalarının elverdiği zaman diliminde, TBMM'de de yapılabileceği belirtilmiştir. Görüşmenin içeriği konusunda tarafıma herhangi bir bilgi verilmemiş, görüşmenin yapılıp yapılmayacağı da belirttiğim mazeret nedeniyle kesinleştirilememiştir.
Buna rağmen, muhatabıyla paylaşılmayan görüşme içeriğinin kamuoyuna duyurulmasının, siyasi etik ve nezaket kurallarıyla bağdaşmadığı değerlendirilmektedir.''

Son Güncelleme: 24.05.2012 01:11
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