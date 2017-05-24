Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98283
ALTIN
143.721
DOLAR
3.5663
STERLIN
4.6185
EURO
3.9869
Artvin'deki 466 yıllık cami restore ediliyor
Artvin'deki 466 yıllık cami restore...
Brezilya'da 272 kilogramlık zümrüt bulundu
Brezilya'da 272 kilogramlık zümrüt bulundu
Arda Turan Barcelona'da 'dolabını topladı' iddiası
Arda Turan Barcelona'da 'dolabını topladı'...
'Tiroid kanseri Türkiye'de kadınlarda ikinci sırada'
'Tiroid kanseri Türkiye'de kadınlarda ikinci...
Çin'in 'Mistik Deniz Ejderhası' derin sularda
Çin'in 'Mistik Deniz Ejderhası' derin...

Bakan Çelik'ten 2 bin 700 kişiye iş müjdesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, "Bakanlığımız bünyesine 2 bin, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine 500, TKDK'ya 200 olmak üzere toplam 2 bin 700 kişiyi istihdam edeceğiz." dedi.

Bakan Çelik'ten 2 bin 700 kişiye iş müjdesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, "Bakanlığımız bünyesine 2 bin, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine 500, TKDK'ya 200 olmak üzere toplam 2 bin 700 kişiyi istihdam edeceğiz." dedi.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 15:59
24 Okunma
Bakan Çelik'ten 2 bin 700 kişiye iş müjdesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, gündemde olan personel alımı konusunda nihai aşamaya gelindiği bildirdi.

Bu kapsamda 2 bini Bakanlığın bünyesine, 500’ü Tarım Kredi'ye ve 200’ü de TKDK'ya olmak üzere toplam 2 bin 700 kişiyi istihdam edeceklerini belirten Çelik, bakanlık çatısı altında istihdam edilecek 2 bin kişinin Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli pozisyonda görev yapacağını kaydetti.

Çelik, ziraat, gıda, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, veteriner hekim gibi alanlardan istihdam edilecek 2 bin kişinin alımına ilişkin takvimi en kısa sürede açıklayacaklarını vurgulayarak, Tarım Kredi bünyesine alınacak 500 kişiye ilişkin olarak ise başvuru sürecinin devam ettiğine işaret etti.

Tarım Kredi’nin 17 bölge birliğine bağlı kooperatiflerde 286 kooperatif görevlisi, 204 ziraat mühendisi, merkez birliği bünyesine ise 10 müfettiş yardımcısı alınacağına dikkati çeken Çelik, "TKDK'ya alacağımız 200 kişi, denetim, hukuk, yerinde kontrol, proje uzmanı ve idari konularda görev yapacak. TKDK’nın personel alımına ilişkin detaylar, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak." bilgisini aktardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GıdaTarım Ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇelikTKDKPersonel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sığır İthalatı Hakkında Bilgi
Sığır İthalatı Hakkında Bilgi
Eski Deniz Kuvvetleri personelinin yargılandığı dava başladı
Eski Deniz Kuvvetleri personelinin yargılandığı dava başladı
FETÖ'cü hackerlere operasyon
FETÖ'cü hackerlere operasyon
Ramazan fırsatçılarına göz açtırılmayacak
Ramazan fırsatçılarına göz açtırılmayacak
Türk turizmi için bu yıl ayağa kalkma yılı olacak
Türk turizmi için bu yıl ayağa kalkma yılı olacak
Türkiye'nin kardeşlik eli ramazanda dünyaya ulaşacak
Türkiye'nin kardeşlik eli ramazanda dünyaya ulaşacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ