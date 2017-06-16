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Bakan Bozdağ'ın alıkonulma planına ilişkin iddianame tamamlandı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin, aralarında Adalet Bakanı Bozdağ'ın da bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planına yönelik soruşturma tamamlandı.

Bakan Bozdağ'ın alıkonulma planına ilişkin iddianame tamamlandı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin, aralarında Adalet Bakanı Bozdağ'ın da bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planına yönelik soruşturma tamamlandı.

16 Haziran 2017 Cuma 13:10
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Bakan Bozdağ'ın alıkonulma planına ilişkin iddianame tamamlandı

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin, aralarında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'in de bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planına yönelik soruşturmayı tamamladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca, ikisi tutuklu 13 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

İddianamede Orhan Yıkılkan, Ali Bozgeyik, Cemil Çetin, Ferhat Fışkın, İbrahim Mert, Abdullah Serdar Acar, Coşkun Kazankaya, Yusuf Yiğit, Tarık Görener, Ramazan Atım, Özkan Doğanay, Nurettin Özdoğan ve Muharem Demir Kale sanık olarak yer aldı.

Şüphelilerden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski Başdanışmanı Kurmay Albay Orhan Yıkılkan, aynı zamanda Genelkurmay çatı davasının sanıkları arasında yer alıyor.

İddianamede şüphelilerin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "örgütün faaliyeti çerçevesinde, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan, İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ile Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy iddianamede müşteki olarak yer aldı.

Kaçırma planı arabada ele geçirildi

İddianameye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan bilgi notunda, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerinin araştırılması sırasında, şüpheli eski Jandarma Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'in karargahtaki park alanında adına tescilli 27 BU 946 plakalı otomobilinde yapılan aramada, küçük kağıtlara hazırlanmış el yazısı notların ele geçirildiği bildirildi.

İsim, telefon numarası, adres, talimat ve planlama içeren bilgilerin yer aldığı belirtilen bilgi notunda, "Söz konusu notların darbe teşebbüsünün gerçekleştirildiği tarihte, darbeciler tarafından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan, İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ile Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy'un zorla derdest edilerek kaçırılmasına ilişkin planları içerdiği tespit edilmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Bilgi notunda, söz konusu bulgulardan hareketle şüpheli 13 kişi hakkında soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağİddianameFETÖ
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