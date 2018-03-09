Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117035
ALTIN
162.266
DOLAR
3.8215
STERLİN
5.2813
EURO
4.7001
Muslera şampiyonluk istiyor
Muslera şampiyonluk istiyor
Microsoft'tan 'güncel yazılım' uyarısı
Microsoft'tan 'güncel yazılım' uyarısı
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
Bol su tüketmek, böbrek taşı...
Milli e-posta geliyor
Milli e-posta geliyor
Ligde 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Ligde 25. hafta maçlarının hakemleri...

Bakan Arslan Başkentray için tarih verdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başkentray'ın 16-17 Nisan gibi Ankaralıların hizmetine sunulacağını bildirdi.

Bakan Arslan Başkentray için tarih verdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başkentray'ın 16-17 Nisan gibi Ankaralıların hizmetine sunulacağını bildirdi.

09 Mart 2018 Cuma 14:42
0 Okunma
Bakan Arslan Başkentray için tarih verdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ArslanBaşkentray'da test sürüşünü gerçekleştirmesinin ardından Etimesgut YHT Garı'nda yaptığı açıklamada, Ankaralıların, yaklaşık bir ay sonra Başkentray'ı metro standardında kullanmaya başlayacaklarını söyledi.

Kayaş'tan Sincan'a 36 kilometre olan sistemin, nisan ayı ortası itibarıyla 32 yeni setle yani 96 vagonla hizmet verileceğini belirten Arslan, her bir setin 770 kişi taşıdığını kaydetti.

Başkentray'ın hizmete girmesiyle günlük 520 bin kişiye hizmet edebilir hale gelineceğini dile getiren Arslan, projenin toplam maliyetinin 1 milyar 227 milyon lira olduğunu belirtti.

Arslan, projenin daha önce başlaması ve bitmesi için çok gayret sarf ettiklerini ancak ihalelere ilişkin yüklenicilerin mahkeme süreçleri nedeniyle işe geç başlanıldığını anlatarak, bu nedenle millete hizmet etme konusundaki acelelerinin yerine gelmediğini kaydetti.

Sincan'dan başlayarak Kayaş'a kadar 3 olan hatta, banliyö, YHT ve ana hat trenlerinin birlikte çalıştıklarını dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla Sincan'dan Behiçbey'e kadar 5 hatta çıkarmış oluyoruz. Behiçbey'den Ankara merkeze yani YHT Garı'nın olduğu yere kadar 6 hatta çıkarıyoruz. Ankara YHT Garı'ndan Kayaş'a kadar 4 hatta çıkardık. İki hattı Sincan'dan Kayaş'a kesintisiz banliyö trenlerimiz kullanacak. Diğer iki hattı, Ankara'dan Sincan'a YHT'ler, bir hattı da ana hat konvansiyonel trenlerimiz kullanacak. Ankara Garı'ndan Kayaş istikametine ise konvansiyonel trenlerimiz, aynı zamanda YHT'lere hizmet eden iki hattı kullanacak. Biz, hattı Ankara'dan Kayaş'a 4 hatta, Ankara'dan Behiçbey'e 6 hatta, Behiçbey'den Sincan'a 5 hatta çıkardık. Böylece 36 kilometre olan hattı 156 kilometrelik raylı sistem döşeyerek, çok daha konforlu, kaliteli hale getirdik."

Hattın Kayaş'tan Sincan'a 23 dakika sürdüğünü dile getiren Arslan, işletme döneminde 23 istasyondaki durma, yolcu alma, kalkma süreleri de hesaba katıldığında 1 saatten fazla süren Kayaş-Sincan hattının 48-49 dakikaya düşeceğini bildirdi. Arslan, YHT'lerin 20 dakika süren Ankara'dan Sincan çıkışına kadarki mesafenin 11 dakikaya düşeceğini kaydetti.

Arslan, 15 Mart'ta Eryaman YHT Garı'nın hizmete açılacağını belirterek, hem banliyö hem de YHT yolcularına burada hizmet verileceğini bildirdi.

YHT'lerin bugün bir hattı kullanırken, 15 Mart itibarıyla iki hattı birden kullanabilir hale geleceklerini ifade eden Arslan, söz konusu tarih itibarıyla YHT'lerin hem daha kısa sürede hem de daha konforlu ortamda hizmet vereceklerini söyledi.

"Başkentray'da Ankarakart kullanılacak"

Başkentray'ın, Yenişehir'de Kızılay metrosuyla, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarında Ankaray-metro sistemiyle entegre olacağına işaret eden Arslan, Başkentray'da Ankarakart'ın kullanılabileceğini kaydetti.

Arslan, Ankara'daki merkez YHT Gar, Eryaman'daki YHT Garı'nın yanı sıra Sincan, Lale, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Mamak ve Kayaş istasyonlarında da ticari alanların olacağını ifade ederek, yolcuların trenlerini beklerken bu tip hizmetleri alabileceklerini bildirdi.

Banliyö trenlerindeki tren dizisi ile peron arasındaki 20-25 santimetrelik boşluğun, 5 santimetreye düşürüldüğüne dikkati çeken Arslan, bunun yolcuların emniyeti açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Arslan, Başkentray Projesi kapsamında 11 karayolu alt geçidi, 1 karayolu üst geçidi, 8 yaya alt geçidi, 2 yaya üst geçidi, 1 aç kapa tüneli ile 70 menfez inşa ettiklerini belirterek, bunların engellilere hizmet edebilecek şekilde engelsiz hale getirildiğini ve her tren setinde bir vagonda bir engelli koltuğu bulunduğunu ifade etti.

Eryaman YHT Garı 15 Mart'ta hizmete açıldığında yüksek hızlı trenlerin 2 hattı kullanabilir hale geleceğini kaydeden Arslan, "Aynı zamanda yüksek hızlı trenlerde de yaz tarifesine geçeceğiz. Ülke genelinde günde 44 yüksek hızlı tren seti çalıştırıyorken 52 sete de çıkarmış olacağız. Böylece yaz tarifesini de 15'i itibarıyla başlatacağız. Hatlarla ilgili testler ve istasyonlarla ilgili çalışmalar bitti. Nihai temizlikler ve işlemler yapılıyor. Nisan ayı ortası itibarıyla 16-17'si gibi diyelim, inşallah Başkentray’ı Ankaralıların, Ankara'ya gelen misafirlerin ve bizim misafirlerimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet ArslanBaşkentray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım'dan 'şeker fabrikası' açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan 'şeker fabrikası' açıklaması
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
RTÜK'ten Seda Sayan'ın sözlerine en ağır ceza
RTÜK'ten Seda Sayan'ın sözlerine en ağır ceza
Öğretmene 'cinsel istismar'dan 87 yıl ceza
Öğretmene 'cinsel istismar'dan 87 yıl ceza
'ByLock'çu 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı
'ByLock'çu 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı
SON KARDAN ADAMLAR...
SON KARDAN ADAMLAR...
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor
FETÖ/PDY'nin esnaf ve mahrem yapılanmasına operasyon
FETÖ/PDY'nin esnaf ve mahrem yapılanmasına operasyon
Teröristlerin tanksavarla yaraladığı siviller güvenli köye getirildi
Teröristlerin tanksavarla yaraladığı siviller güvenli köye getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ