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Bakan Akar bedelli askerlik takvimini açıkladı

Milli Savunma Bakanı Akar, "Gençlerimizin bedelli askerlik kapsamındaki eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celpte icra edilecek." dedi.

Bakan Akar bedelli askerlik takvimini açıkladı

Milli Savunma Bakanı Akar, "Gençlerimizin bedelli askerlik kapsamındaki eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celpte icra edilecek." dedi.

15 Kasım 2018 Perşembe 15:26
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Bakan Akar bedelli askerlik takvimini açıkladı

ANKARA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bedelli askerlikteki çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.

"Şu ana kadar bize müracaat eden toplam 634 bin 415 gencimiz işlemlerini tamamladı." diyen Akar, son işlemlerin de askerlik şubelerinde tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Müracaatlarını yapanlardan iki celp döneminde toplam 54 bin 36 yükümlünün bedelli askerlik temel eğitiminin gerçekleştiğini belirten Akar, 3. celp dönemindeki 13 bin 555 kişinin de yarın temel eğitim safhasını tamamlayarak terhis olacaklarını söyledi. Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Bunların dışında kalan gençlerimizin bedelli askerlik kapsamında yapacakları eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celp halinde icra edilecektir. Bu gençlerimizin eğitim faaliyetleri 48 ilimizde kara, deniz ve hava ile Jandarma Genel Komutanlığına ait toplam 92 birliğimizde gerçekleşecektir. Bunlarla ilgili çalışmalarımız son aşamasına geldi. Önümüzdeki hafta bu gençlerimizin ne zaman, hangi ilde, hangi birlikte temel eğitim görevini yapacakları kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde yaşanan kaza sonrası, patlamayla ilgili hazırlanan rapora ilişkin soruya da Bakan Akar, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ve Genelkurmay Başkanlığımız tarafından yapılmakta olan idari ve teknik soruşturmanın son aşamasına gelinmiş bulunuyor. Bu rapor bize ulaşır ulaşmaz kamuoyuyla paylaşacağız." yanıtını verdi. 

AA

Son Güncelleme: 15.11.2018 15:35
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı AkarBedelli Askerlik
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