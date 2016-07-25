BAKA Genel Sekreteri Özen yakalandı

FETÖ'nün darbe girişimi kapsamında görevden alınan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma çerçvesinde, FETÖ'nün darbe girişimine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında görevden alınan BAKA Genel Sekreteri Özen hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Özen, emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özen, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
AA