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Bahçelievler'deki cinayetin katil zanlısı yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de Müzeyyen Telli'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, asli fail olduğu iddia edilen Ü.Y, Adana'da gözaltına alındı.

Bahçelievler'deki cinayetin katil zanlısı yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de Müzeyyen Telli'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, asli fail olduğu iddia edilen Ü.Y, Adana'da gözaltına alındı.

15 Mart 2017 Çarşamba 16:29
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Bahçelievler'deki cinayetin katil zanlısı yakalandı

Adana Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Bahçelievler'de 12 Mart'ta, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen gruptakilerin ateş açması sonucu ölen 24 yaşındaki Müzeyyen Telli'nin katil zanlısı olduğu ileri sürülen Ü.Y'nin Batman'dan otobüsle Adana'ya geldiği bilgisini aldı.

Adana Merkez Otogarı'nın girişinde ve çıkışında önlem alan ekipler, Ü.Y'nin bulunduğu otobüs perona girdiğinde operasyon düzenledi.

Şüpheliyi otobüste gözaltına alan ekipler, Ü.Y'yi Cinayet Büro Amirliği'ne götürdü.

İstanbul'dan gelen ekibe teslim edildi

Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünden sonra Adana Havalimanı'nda İstanbul'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Cengizhan Sokak'ta 12 Mart'ta meydana gelen olayda, Rıfat Telli adlı vatandaş, evinin kömürlüğüne uyuşturucu madde saklamak istediklerini öne sürdüğü kişilerle tartışmış, grupta bulunanlardan birinin tabancayla ateş açması sonucu Telli'nin kızı Müzeyyen Telli göğsünden vurularak hayatını kaybetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaBahçelievlerİstanbulBahçelievlerdeki CinayetUyuşturucu Satıcısı
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