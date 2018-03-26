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Baharı müjdelediler

Havanın ısınması ve karların erimesiyle baharı müjdeleyen çiğdem ve kardelenler, eşsiz güzellikler sunuyor.

Baharı müjdelediler

Havanın ısınması ve karların erimesiyle baharı müjdeleyen çiğdem ve kardelenler, eşsiz güzellikler sunuyor.

26 Mart 2018 Pazartesi 11:12
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Baharı müjdelediler

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Doğu Anadolu Bölgesi'nin 2 bin 150 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesi, en çok kar alan, kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği yer olarak biliniyor. 

Sarıkamış'ın Hançerli Düzü ve Çamaşır Dere mevkisinde kar tabakasını delen çiğdem ve kardelenler bahara "merhaba" dedi. Zarifliğiyle göz dolduran ve renginden dolayı saflığın simgesi olarak nitelendirilen mor kardelenler, çiğdemler, adeta görsel şölen sunuyor.

Sivri şekilde karın içerisinden çıkarak şemsiye şeklini alan mor kardelenler ile çiğdemler, fotoğraf sanatçıları için doğal bir stüdyo oluşturuyor.

"Fotoğraf tutkunlarını buralara bekliyoruz"

Amatör fotoğrafçı Reşit Uğran, yaptığı açıklamada, kardelen ve çiğdemlerin 2 bin 100 ve 2 bin 700 rakım arasında, mart ayının ortalarından itibaren çıkmaya başladığını ve haziran ayı ortalarına kadar bölgede güzel görüntü oluşturduğunu anlattı.

Bölgenin zengin ve bakir bir floraya sahip olduğunu belirten Uğran, "Sarıkamış başlı başına doğal bir cennettir. Bahar gelince biz amatör fotoğrafçılar doğal olarak Sarıkamış'ı seçiyoruz. Yani kardelenler, çiğdemler, görüyorsunuz her taraf rengarenk. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Amatör fotoğrafçılardan Hasan Cellat da Sarıkamış'ın doğal güzelliklerinin her mevsim farklı şekilde yansıdığını ifade ederek, "Bölgeyi süsleyen, kardelenleri çiğdemleri fotoğraflamaya çalışıyoruz. Fotoğraf tutkunlarını buralara bekliyoruz. Çünkü ilkbaharda kardelenler, çiğdemler çok güzel fotoğraf zevki veriyor." diye konuştu. 

AA

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Hasan CellatDoğu Anadolu Bölgesiçiğdem Ve KardelenlerBahar Geldi
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