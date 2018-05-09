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Bağış kurbanlıkları sucuk yaptırıp satmışlar

Adana merkezli Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin, yardıma muhtaçlar için bağışlanan kurbanlıklardan sucuk yaptırıp satarak vakfa yasa dışı gelir elde ettikleri ileri sürüldü.

Bağış kurbanlıkları sucuk yaptırıp satmışlar

Adana merkezli Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin, yardıma muhtaçlar için bağışlanan kurbanlıklardan sucuk yaptırıp satarak vakfa yasa dışı gelir elde ettikleri ileri sürüldü.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 10:09
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Bağış kurbanlıkları sucuk yaptırıp satmışlar

Adana merkezli 10 ilde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin, yardıma muhtaçlar için bağışlanan kurbanlıklardan sucuk yaptırıp satarak vakfa yasa dışı gelir elde ettikleri iddia edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik kayıt dışı para akışının yönetilmesine ilişkin Adana merkezli 10 ilde 7 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, vakfın en önemli gelir kaynaklarının yardıma muhtaçlara dağıtılmak üzere toplanan kurban bağışları ve infak (nafaka verip bir kimsenin geçimini sağlama) adı altında toplanan para olduğu tespit edildi.

Kurban bayramlarında, çok sayıda kişiden topladıkları paralarla dana, koyun ve keçi alan şüphelilerin, bu hayvanları anlaştıkları kesimhanelerde kestirdikten sonra yardıma muhtaçlara dağıtmak yerine Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki sucuk imalathanelerine gönderdikleri ileri sürüldü.

Zanlıların, kurban kesenlerden topladıkları deri ve sakatat ile yaptırdıkları sucukları satarak kurban bayramlarında ortalama 4 milyon lira gelir elde ettikleri belirlendi.

Vakfın nafaka gelirlerini arttırmak için kurucu başkan Alparslan Kuytul'un bazı sözlerine yer verilen tanıtım filmi çektiği, yılda yaklaşık 1 milyon lira kazanç sağlandığı öne sürülürken, toplanan paraların ise ihtiyaç sahiplerine dağıtılmadığı tespit edildi.

Yasa dışı para akışının yöneltilmesi

Terör ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik kayıt dışı para akışının yönetilmesine ilişkin elde edilen yeni deliller doğrultusunda 10 ilde 7 Mayıs'ta operasyonlar düzenlemişti.

Adana merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ, Samsun, Gaziantep, Konya, İzmir, Hatay ve Kahramanmaraş'ta şafak vakti düzenlenen operasyonda, vakfın il yöneticileri ile mali işleri yöneten sorumlular oldukları öne sürülen 23 zanlı yakalanmıştı.

Zanlılardan birinin evinde yapılan aramada çok sayıda para dolu bağış kutusu ele geçirilmişti.

Kuytul tutuklanmıştı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

Vakıf tarafından, Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan makbuzla resmi olarak 2016'da sadece 20 lira toplandığı ancak sahte makbuzlarla 3 milyon lirayı aşkın para ve yardım temin edildiği belirlenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Furkan Eğitim Ve Hizmet Vakfı
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