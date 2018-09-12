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"Bağımsız yargı hak ettiği cezayı verecek"

Adalet Bakanı Gül, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Nazik'in yakalanmasına dair, "Devletimiz, suçlu neredeyse, sonuna kadar takibini yapacak, bağımsız yargı da hak ettiği cezayı verecektir." dedi.

"Bağımsız yargı hak ettiği cezayı verecek"

Adalet Bakanı Gül, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Nazik'in yakalanmasına dair, "Devletimiz, suçlu neredeyse, sonuna kadar takibini yapacak, bağımsız yargı da hak ettiği cezayı verecektir." dedi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:08
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"Bağımsız yargı hak ettiği cezayı verecek"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in yakalanması ile ilgili, "Başarılı bir operasyon olmuştur. Devletimiz, suçlu neredeyse, hangi terör örgütü ise sonuna kadar elbette takibini yapacak ve bağımsız yargıda hak edene hak ettiği cezayı verecektir." ifadelerini kullandı.

Gül, bazı ziyaretler için geldiği Konya'da, Valiliği ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, MİT'in, 53 vatandaşın hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'i Suriye'nin Lazkiye kentinden getirmesiyle ilgili sorusu üzerine Gül, şöyle konuştu:

"MİT Başkanlığımızın başarılı bir operasyonu ile Reyhanlı saldırısın faili olarak aranan firari şahıs, Türkiye'ye getirildi ve yargı organlarına teslim edildi. Reyhanlı saldırısı bizim canımızı yakan, vatandaşlarımızı kaybettiğimiz acı bir hadiseydi. Bunun üzerine yapılan yargılamada 9 sanık, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. İsmi geçen Yusuf Nazik, firariydi. Bu kişi ile ilgili de Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi ayırma kararı vermişti. 2018/351 esas sayılı dosyada, bu dosyanın görülmesine yönelik bir karar vardı. Yargılama yine aynı karar üzerine 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edecektir. Failler elbette hak ettiği cezayı alacaktır. Başarılı bir operasyon olmuştur. Devletimiz, suçlu neredeyse, hangi terör örgütü ise sonuna kadar elbette takibini yapacak ve bağımsız yargıda hak edene hak ettiği cezayı verecektir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdulhamit GülReyhanlı SaldırısıYusuf Nazik
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