Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117481
ALTIN
161.757
DOLAR
3.8055
STERLİN
5.2616
EURO
4.6963
GÜLGÖKÇE "OLAY KADIN" 
GÜLGÖKÇE "OLAY KADIN" 
'Sevgin İliklerime İşlesin'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
Messi rekora doymuyor
Messi rekora doymuyor
Traktör sayısında lider il
Traktör sayısında lider il
Ege'nin huzur veren ilçesi
Ege'nin huzur veren ilçesi

'Bağımlılıkla mücadelede iş birliği kuvvetlendirilecek'

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Ünüvar, Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı oluşturulacağına dikkat çekerek, "Kurumlar arasındaki iletişim ve iş birliği daha da kuvvetlendirilecek." dedi.

'Bağımlılıkla mücadelede iş birliği kuvvetlendirilecek'

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Ünüvar, Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı oluşturulacağına dikkat çekerek, "Kurumlar arasındaki iletişim ve iş birliği daha da kuvvetlendirilecek." dedi.

05 Mart 2018 Pazartesi 11:48
51 Okunma
'Bağımlılıkla mücadelede iş birliği kuvvetlendirilecek'

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, bağımlılıkla mücadele kapsamında bütüncül Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı oluşturulacağını, sonrasında da ayrı ayrı teknik kurullar teşkil edileceğini belirterek, "Kurumlar arasındaki iletişim ve iş birliği daha da kuvvetlendirilecek." dedi.

Ünüvar, yaptığı açıklamada, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile çeşitli projelerin hayata geçirildiğini, sağlık hizmet sunumunda kalitenin artırıldığını ve tedavinin yanı sıra ilgili branşlarda rehabilitasyon ve koruyucu hekimliğe yönelik çalışmalara ağırlık verildiğini söyledi.

Türkiye'nin sağlık stratejisinde bağımlılıkla mücadelenin önemli bir yer aldığını ifade eden Ünüvar, 2014 yılında Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı'nın başlatıldığını hatırlattı.

Ünüvar, bu kapsamda sekiz bakanlığın aktif olarak rol aldığı Uyuşturucuyla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulduğunu anlatarak, söz konusu çalışmayla narkotimler kurulduğunu, 24 saat hizmet veren Uyuşturucu ile Mücadele Hattı ALO 191'in faaliyete geçirildiğini, farkındalığın artırılmasına yönelik uygulamalar yapıldığını aktardı.

Son yapılan düzenlemeler ile sadece uyuşturucuyla değil, tütün, alkol, teknoloji ve kumar başta olmak üzere teknolojik ve davranışsal bağımlılıklarla mücadele için alanın genişletildiğinin altını çizen Ünüvar, "Yeni düzenlemeyle Bağımlılıkta Mücadele Yüksek Kurulu oluşturuldu." diye konuştu.

Tüm bakanlıklar ile bağımlılık yapan her ögeye karşı etkin mücadele edileceğini vurgulayan Ünüvar, yol haritasının belirlenmesi için belli aralıklarla teknik toplantılar yapıldığını bildirdi. Ünüvar, şöyle dedi:

"Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulunun belirlendiği bir genelge, 2014 Kasım ayında yayımlanmıştı. Bu kurul, Başbakan Yıldırım'ın imzasıyla Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kuruluna dönüştürüldü. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bakanlıklara yazı yazarak ekiplerin oluşturulması talimatını verdi. Bakanlıklardan müsteşar yardımcılarının belirlenmesiyle birlikte Bağımlılıkla Mücadele Kurulu belirlenecek. Artık kurulda ilgili bakanlıklar müsteşar yardımcısı seviyesinde ve aynı kişiler tarafından temsil edilecek. Bu, hükümetin kararlılığını da net olarak gösteren bir durumdur. Bu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarımızın ilk gününden bugüne her türlü bağımlılıkla mücadeledeki duruşunun yansımasıdır."

Ünüvar, bir sonraki adımla ilgili de "Bağımlılıkla mücadele kapsamında uyuşturucu, tütün, alkol, teknoloji ve davranışsal bağımlılıklarla ilgili bütüncül Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı oluşturulacak ve sonrasında da ayrı ayrı teknik kurullar teşkil edilecek." bilgisini aktardı.

"Koruyucu-önleyici çalışmalara ağırlık verilecek"

Bağımlılıkla mücadelede, kurumlar arasındaki iletişim ve iş birliğinin daha da kuvvetlendirileceğini vurgulayan Ünüvar, şöyle devam etti:

"Örneğin uyuşturucuyla mücadelede kaçakçılık boyutu, uyuşturucunun ülke içine girmesi, dolaşımıyla ilgili İçişleri, Adalet ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi belli kurumlar ön plandayken, talebin azaltılmasıyla ilgili konularda Sağlık, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar, Gençlik ve Spor Bakanlığı daha ön planda. Bunların birbiriyle olan teması daha da kuvvetlendirilecek. Bu dönüşüm, ilgili bakanlıkların ve yerel mekanizmaların birbiriyle olan irtibatını da güçlendirilecek."

Necdet Ünüvar, bu alanda okullarda mücadele kapsamında farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların önemine değinerek, uyuşturucu, sigara ve teknoloji bağımlılığı daha çok okul çağındaki çocuk ve gençlerde görüldüğünden, bu alanlarda yapılacak çalışmaların hayati önem taşıdığını dile getirdi. Ünüvar, "Bu nedenle, özellikle Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışmalarında farkındalık artıracak ve koruyucu-önleyici çalışmalara ağırlık verilecek." diye konuştu.

İŞKUR ile yapılacak çalışmaların da artırılacağını ifade eden Ünüvar, "2014'teki Acil Eylem Planı'nda da buranın daha aktif olmasını istemiştik. Bu yönde çalışılıyor çünkü bağımlılıktan kurtulmuş kişilerin iş, aş ve yuva sahibi olmaları çok önemli." dedi.

Ünüvar, bu kişilerin topluma kazandırılabilmesi için "damgalama"nın da ortadan kaldırılması, toplumun da gençleri bağrına basması gerektiğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Necdet ünüvarBağımlılıkla MücadeleBağımlılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı davasında karar
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı davasında karar
Deprem riskine karşı 12 bin okul analiz edildi
Deprem riskine karşı 12 bin okul analiz edildi
Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2872 oldu
Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2872 oldu
Şırnak'ta 3 terörist teslim oldu
Şırnak'ta 3 terörist teslim oldu
Sınırı geçen Yunan askerlerinin tutukluluğuna itiraza ret
Sınırı geçen Yunan askerlerinin tutukluluğuna itiraza ret
Sakarya Satılık Daire
Sakarya Satılık Daire
400 bin fındık üreticisinin gözü destek ödemesinde
400 bin fındık üreticisinin gözü destek ödemesinde
Türk Kızılayından ihtiyaç sahibi ailelere destek
Türk Kızılayından ihtiyaç sahibi ailelere destek
"Harekat bölgesinin yarıya yakını TSK'nın kontrolü altında"
"Harekat bölgesinin yarıya yakını TSK'nın kontrolü altında"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ