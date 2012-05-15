Bağdat Caddesi'nde şüpheli araç

İSTANBUL

Bağdat Caddesi'nde yol kenarına park edilmiş ve çalışır vaziyette bırakılan siyah minibüsten şüphelenen vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından incelenen araçta, üzerine bir not iliştirildiği belirtilen paketin görülmesi üzerine, bomba imha uzmanları çağrılarak, cadde araç trafiğine kapatıldı.

Bomba imha uzmanlarınca incelenen ve daha sonra aracın içinde fünyeyle patlatılan paket boş çıktı.

Pakete ilişkin çalışmanın tamamlanmasının ardından, cadde de araç trafiğine açıldı.

Şüpheli araç da olay yeri inceleme ekiplerinin gerekli incelemeleri yapmasından sonra caddeden kaldırıldı.