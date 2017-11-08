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Bagajda bulunan yavru köpekler koruma altına alındı

Edirne'de otomobil bagajında yurda kaçak olarak sokulan 3'ü "Çin aslanı" cinsi 5 yavru köpek, koruma altına alındı.

Bagajda bulunan yavru köpekler koruma altına alındı

Edirne'de otomobil bagajında yurda kaçak olarak sokulan 3'ü "Çin aslanı" cinsi 5 yavru köpek, koruma altına alındı.

08 Kasım 2017 Çarşamba 10:57
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Bagajda bulunan yavru köpekler koruma altına alındı

Edirne'de bir otomobilin bagajında yurda kaçak olarak sokulan 5 yavru köpek bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.P'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, karton koliler içerisinde üçü Çin aslanı, biri Shar Pieve biri Pug cinsi olmak üzere 5 yavru köpek bulundu.

Emniyete götürülen sürücü A.P. ile araçtaki M.K, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yavru köpekler ise veteriner kontrolünden geçirildikten sonra koruma altına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneBagajda Bulunan Yavru KöpeklerEdirne Emniyet Müdürlüğü
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