İstanbul

'daki terör saldırısında şehit olan Vodafone Arena'dan sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü ve Beşiktaş Kulübü Kongre Üyesi

Vefa Karakurdu

'nun babası Erdal Karakurdu teröre ve destekçilerine tepki gösterdi.

Ereğli ilçesindeki Akarca Mahallesi'nde bulunan evlerinde taziyeleri kabul eden Karakurdu ailesi, 2008'de Ereğli-Alaplı karayolunda geçirdiği trafik kazası sonucu 3 arkadaşıyla hayatını kaybeden oğulları Sabri Ferda Karakurdu'nun ardından, diğer oğullarını terör saldırısında şehit vermenin üzüntüsünü yaşıyor.

1960 yılında girdiği Polis Koleji'ni 6 yıl sonra komiser yardımcısı olarak tamamlayan, birçok ilde emniyet müdürlüğü görevinde bulunan ve daha sonra emekliye ayrılan baba Erdal Karakurdu (70), şehit oğlunun da kendi isteğiyle polis olduğunu söyledi.

Erdal Karakurdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oğlum, ben emekli olduktan sonra bu mesleği kendi istedi. İmtihana soktuk ve Polis Akademisini kazandı. Akademiyi komiser yardımcısı olarak tamamladı ve İstanbul'a tayini çıktı. 2005-2007 yılları arasında Kars'ın Arpaçay ilçesinde şark hizmetini gördükten sonra yeniden İstanbul'daki görevine devam etti. Mukadderatı 10 Aralık'ta sona erdi." dedi.

"İnşallah kökü son bulur"

Milli birlik ve beraberlik ruhuna dikkati çeken baba Karakurdu, teröre ve terör destekçilerine de şu sözlerle tepki gösterdi:

"Allah hepsini kahretsin. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, ne diyeyim? Mukadderat diyelim. İnşallah kökü son bulur, bu hadise son olur. Başka askerimiz, polisimizi şehit olmaz, kimse acı çekmesin, Allah'tan temennimiz bu."

Oğlu Vefa Karakurdu'nun çok sevilen bir polis olduğunu, cenazesine de binlerce kişinin katıldığını belirten Karakurdu, "Allah razı olsun, gelen gidenlerden. Çok sevilen bir çocuktu, Ankara'dan, İstanbul'dan da çok sayıda kişi geldi, Allah hepsinden razı olsun. İftihar ettiğimiz şey, bir şehit babası olarak teselli bulduğum nokta, şehitlik mertebesine erişmesi." ifadelerini kullandı.

AA